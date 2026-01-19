Жертвами столкновения поездов на юге Испании стали 24 человека

09:02 19.01.2026

Вечером в воскресенье 18 января на юге Испании произошло крупное железнодорожное ЧП: столкнулись два скоростных пассажирских поезда. По данным властей, погибли по меньшей мере 24 человека, около сотни получили травмы, из них 25 — в тяжелом состоянии. В момент аварии в составах находилось порядка 400 пассажиров.

Как сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif, поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с составом, направлявшимся из столицы в Уэльву. Очевидцы утверждают, что один из вагонов сошедшего с рельсов поезда полностью перевернулся.

В результате аварии было полностью приостановлено железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии. На месте продолжают работать экстренные службы.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал случившееся необычным, подчеркнув, что инцидент произошел на прямом участке пути, который был отремонтирован в мае 2025 года. По его словам, поезд, потерпевший крушение, был новым и эксплуатировался менее четырех лет. Министр подтвердил данные о 21 погибшем, не исключив, что число жертв может увеличиться.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что лично контролирует развитие ситуации и получает оперативные доклады о ходе спасательных и следственных мероприятий.