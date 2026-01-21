Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон уехал из Давоса, так и не сумев добиться встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, пишет Politico.

"Макрон покинул Давос во вторник, так и не договорившись о тет-а-тет, несмотря на то что он пригласил Трампа в Париж", — цитирует публикацию РИА Новости.

Во вторник американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social сообщение от французского коллеги, в котором тот предложил провести встречу в Париже в четверг с участием России и Украины. При этом он признал, что не понимает действий Вашингтона в отношении Гренландии.

Накануне стало известно, что Франция хочет отклонить приглашение Трампа присоединиться к Совету мира по Газе. Глава Белого дома ответил, что Макрон "никому не нужен", потому что скоро покинет должность.

Трамп также пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское. Тогда, по его словам, Макрон примет его приглашение.

  2. 21.01.2026, 15:05
    Гость: .Штурман

    Пакостная черта людей страдающих манией величия в том что они на дух не переносят людей которые имеют свое мнение и поэтому выступают против хотелок и слов такого человека. Регулярно избиваемый своей "супругой" Макрон уже не знает чем угодить Трампу и не стать хромой уткой во власти. Он пытается изобразить из себя лидера лягушатников и даже ...ропы, но ему приходится унижаться перед американским ковбоем так как у того мощь армии США и мировая валюта. Нельзя стоя на коленях перед хозяином изображать из себя гордую и свободную личность. Холоп и у Парижу холоп.

  3. 21.01.2026, 14:59
    Гость: Надо же

    фитюлька Макрон обиделся и свалил от Трампа. Чего только не случается в этих парижах-давосах, ужас просто!

