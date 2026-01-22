Трамп дал старт работе «Совета мира»

14:39 22.01.2026

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) начал учредительное собрание «Совета мира» для сектора Газа.

На сцене за его спиной в начале речи видны премьер-министры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Хавьер Милей. Приглашение получал и президент России Владимир Путин, пишет РБК.

В своем вступительном слове на церемонии подписания соглашения о создании «Совета мира» Трамп заявил, что орган будет сотрудничать с ООН.

«Это очень волнующий день, к которому мы долго готовились, и многие страны только что получили уведомление, и все хотят принять в этом участие, и мы будем сотрудничать со многими другими, включая Организацию Объединенных Наций», — сказал он

По словам Трампа, «всего год назад мир был охвачен огнем, многие об этом не знали». Однако «происходит много хорошего», и угрозы во всем мире «действительно утихают», заявил президент США во вступительной речи. Он поблагодарил присутствовавших на церемонии мировых лидеров.

Совет будет курировать восстановление Газы и содействовать установлению мира. В состав его исполнительного совета войдут:

Трамп в качестве председателя совета;

госсекретарь США Марко Рубио;

спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

экс-премьер Великобритании Тони Блэр;

американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд);

глава Всемирного банка Аджай Банга;

замсоветник по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.



Согласно хартии, члены исполнительного совета избираются на два года. Как сообщил Sky News чиновник администрации Трампа, всего приглашения присоединиться к «Совету мира» получили порядка 60 государств, из них 35 изъявили желание это сделать, в том числе Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан.

Москва изучит поступившие документы и проконсультируется с партнерами, говорил Путин касательно «Совета мира». После этого Вашингтону дадут ответ. Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств, допускал глава государства.