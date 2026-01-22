Трамп дал старт работе «Совета мира»
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) начал учредительное собрание «Совета мира» для сектора Газа.
На сцене за его спиной в начале речи видны премьер-министры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Хавьер Милей. Приглашение получал и президент России Владимир Путин, пишет РБК.
В своем вступительном слове на церемонии подписания соглашения о создании «Совета мира» Трамп заявил, что орган будет сотрудничать с ООН.
«Это очень волнующий день, к которому мы долго готовились, и многие страны только что получили уведомление, и все хотят принять в этом участие, и мы будем сотрудничать со многими другими, включая Организацию Объединенных Наций», — сказал он
По словам Трампа, «всего год назад мир был охвачен огнем, многие об этом не знали». Однако «происходит много хорошего», и угрозы во всем мире «действительно утихают», заявил президент США во вступительной речи. Он поблагодарил присутствовавших на церемонии мировых лидеров.
Совет будет курировать восстановление Газы и содействовать установлению мира. В состав его исполнительного совета войдут:
- Трамп в качестве председателя совета;
- госсекретарь США Марко Рубио;
- спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;
- зять Трампа Джаред Кушнер;
- экс-премьер Великобритании Тони Блэр;
- американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд);
- глава Всемирного банка Аджай Банга;
- замсоветник по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.
Согласно хартии, члены исполнительного совета избираются на два года. Как сообщил Sky News чиновник администрации Трампа, всего приглашения присоединиться к «Совету мира» получили порядка 60 государств, из них 35 изъявили желание это сделать, в том числе Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан.
Москва изучит поступившие документы и проконсультируется с партнерами, говорил Путин касательно «Совета мира». После этого Вашингтону дадут ответ. Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств, допускал глава государства.
"Инвестфонд из США потребовал от России $225 млрд по имперским долгам"
Ну хочется трампу быть главнюком (коль не дали нобелевскую медальку "мира"), да ещё и денежки стрясти, видимо на лечение от властолюбия и лживости. Только кому БОГ ума не дал, тот идиотом помрёт... Ещё немного и будет как байден с духами здороваться и направления путать...
Трампушка решил стать президентом мира
Тем не менее, Лукашенка, Орбан,Токаев, Пашинян и даже Ильхам Алиев по щелчку побежали
в Трамповский совет, плюс ещё 30 человек подтянутся.
А вы и вам подобные тут пытаетесь умничать и язвить.
Этим хорошим мальчикам правильнее было бы учредить "Совет войны" . Но и так можно собрать с народов дань пока по миллиарду а там видно будет. Еще одна глобальный клуб избранных. Все вопросы войны и мира при желании можно разрешить и посредством ООН. Кто ж на планете работать будет если все только заседают и бесконечно жуют одно и тоже, но в итоге главное собрать деньжат.