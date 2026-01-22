Трамп дал старт работе «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) начал учредительное собрание «Совета мира» для сектора Газа.

На сцене за его спиной в начале речи видны премьер-министры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Хавьер Милей. Приглашение получал и президент России Владимир Путин, пишет РБК.

В своем вступительном слове на церемонии подписания соглашения о создании «Совета мира» Трамп заявил, что орган будет сотрудничать с ООН.

«Это очень волнующий день, к которому мы долго готовились, и многие страны только что получили уведомление, и все хотят принять в этом участие, и мы будем сотрудничать со многими другими, включая Организацию Объединенных Наций», — сказал он

По словам Трампа, «всего год назад мир был охвачен огнем, многие об этом не знали». Однако «происходит много хорошего», и угрозы во всем мире «действительно утихают», заявил президент США во вступительной речи. Он поблагодарил присутствовавших на церемонии мировых лидеров.

Совет будет курировать восстановление Газы и содействовать установлению мира. В состав его исполнительного совета войдут:

  • Трамп в качестве председателя совета;
  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;
  • зять Трампа Джаред Кушнер;
  • экс-премьер Великобритании Тони Блэр;
  • американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд);
  • глава Всемирного банка Аджай Банга;
  • замсоветник по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.


Согласно хартии, члены исполнительного совета избираются на два года. Как сообщил Sky News чиновник администрации Трампа, всего приглашения присоединиться к «Совету мира» получили порядка 60 государств, из них 35 изъявили желание это сделать, в том числе Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан.

Москва изучит поступившие документы и проконсультируется с партнерами, говорил Путин касательно «Совета мира». После этого Вашингтону дадут ответ. Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств, допускал глава государства. 

Комментарии читателей

  2. 22.01.2026, 19:30
    Гость: ОХ

    Ну хочется трампу быть главнюком (коль не дали нобелевскую медальку "мира"), да ещё и денежки стрясти, видимо на лечение от властолюбия и лживости. Только кому БОГ ума не дал, тот идиотом помрёт... Ещё немного и будет как байден с духами здороваться и направления путать...

  4. 22.01.2026, 19:26
    Гость: О времена, о нравы!

    Тем не менее, Лукашенка, Орбан,Токаев, Пашинян и даже Ильхам Алиев по щелчку побежали
    в Трамповский совет, плюс ещё 30 человек подтянутся.
    А вы и вам подобные тут пытаетесь умничать и язвить.

  5. 22.01.2026, 19:09
    Гость: ну

    Этим хорошим мальчикам правильнее было бы учредить "Совет войны" . Но и так можно собрать с народов дань пока по миллиарду а там видно будет. Еще одна глобальный клуб избранных. Все вопросы войны и мира при желании можно разрешить и посредством ООН. Кто ж на планете работать будет если все только заседают и бесконечно жуют одно и тоже, но в итоге главное собрать деньжат.

Все комментарии (23)
