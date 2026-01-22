Вашингтон ищет союзников в Гаване для смены власти к концу года

08:05 22.01.2026

Администрация президента США Дональда Трампа, по данным американских СМИ, предпринимает попытки найти в структурах кубинской власти людей, готовых содействовать смене политического курса страны до конца года. Об этом сообщается в публикации The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Вашингтоне.

Утверждается, Белый дом воодушевлен недавними событиями вокруг Венесуэлы и считает, что аналогичный сценарий может быть реализован и в отношении Кубы. В администрации исходят из оценки, что кубинская экономика находится в крайне тяжелом положении, а руководство страны стало особенно уязвимым после ослабления поддержки со стороны Каракаса.

При этом источники подчеркивают, что у американских чиновников отсутствует детально проработанный план действий. Тем не менее события, связанные с задержанием Николаса Мадуро и последующими шагами его союзников, рассматриваются в Вашингтоне как сигнал и фактор давления на Гавану.

Кубинские власти подобный подход отвергают. Президент республики Мигель Диас-Канель ранее заявил, что любые попытки добиться договоренностей путем принуждения или угроз обречены на провал. По его словам, Куба не пойдет на политические уступки под давлением, но готова к диалогу с США исключительно на основе равноправия и взаимного уважения.

После операции против венесуэльского лидера Дональд Трамп не раз допускал, что Куба может стать одной из следующих внешнеполитических целей Вашингтона. Дополнительное внимание к острову связывают и с фигурой госсекретаря США Марко Рубио, чья семья покинула Кубу после революции 1959 года.