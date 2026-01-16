Инвестфонд из США потребовал от России $225 млрд по имперским долгам

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD требует выплаты $225 млрд по обязательствам по облигациям Российской империи 1916 года. Инвестфонд подал иск в суд США, ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния, пишет «Коммерсант».

Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия. «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей»,— указано в документе.

Noble Capital RSD называет себя владельцем облигаций Российской империи на $25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York. По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги, которые с учетом процентов оцениваются не менее чем в $225 млрд. Фонд предлагает погасить долг за счет активов РФ, замороженных после 2014 и 2022 годов. Российские власти пока никак не комментировали иск.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.01.2026, 18:05
    Гость: ∫

    Янки в долгах как в шелках перед всем миром, давно пора расплатиться, например, за экономический и гуманитарный ущерб, причинённый Советской России за интервенцию.

  4. 16.01.2026, 16:55
    Гость: Русский

    А нам нужно потребовать отдать России ФРС. Ведь взнос Российской Империи в ФРС США составил 88,8% его уставного капитала в золоте! При этом Россия должна была ежегодно получать 4% от вложенных средств, в качестве дивидендов. Если даже баш на баш пиндосы должны остаться с голым задом и еще лет сто выплачивать России долги.

  5. 16.01.2026, 16:55
    Гость: rick

    "Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия. «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей»,— указано в документе"
    ---
    С правой точки зрения все правильно. Дело в том, что РФ в своем определении назвала себе правопреемницей как СССР так и Российской Империи.
    Те, которые вносили такие определения или забыли или проигнорировали тот факт, что при создании СССР, большевики отказались правоприемственности Российской Империи и т.о. от всех ее внешних долгов. Признав себя правопреемницей РИ, РФ тем самым признала ее внешние долги.

Все комментарии (48)
Выбор читателей
Во время беспорядков в Иране погибли более 500 человек
В конгресс США внесли проект об аннексии Гренландии
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных за две недели
ЕС рассчитывает утвердить 20-й пакет санкций против России в феврале
Избранное
Кипелов «XX» (антология 7CD box)
«Пикник», 9 июля, Теплоход «РИО-1»
Myristica Fragrans «Портативный дегенерат»
Летная школа «Победа» (ЕР)
Сергей Галанин посвятил песню Валерию Карпину
«Мураками» , 3 декабря , 1930 Moscow, 19:00
Как лучше хранить искусственные цветы
«К сожалению, оптимизм и энтузиазм рождаются как последний волевой крик в условиях жесточайшего системного кризиса»
Лучшие представители современного российского спорта
Стремление быть отличном: хорошо или плохо
Дельфин, 7 марта, Atmosphere
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации