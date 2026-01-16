Инвестфонд из США потребовал от России $225 млрд по имперским долгам
Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD требует выплаты $225 млрд по обязательствам по облигациям Российской империи 1916 года. Инвестфонд подал иск в суд США, ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния, пишет «Коммерсант».
Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия. «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей»,— указано в документе.
Noble Capital RSD называет себя владельцем облигаций Российской империи на $25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York. По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги, которые с учетом процентов оцениваются не менее чем в $225 млрд. Фонд предлагает погасить долг за счет активов РФ, замороженных после 2014 и 2022 годов. Российские власти пока никак не комментировали иск.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Янки в долгах как в шелках перед всем миром, давно пора расплатиться, например, за экономический и гуманитарный ущерб, причинённый Советской России за интервенцию.
так потребуйте!
кто Россию признавал правопреемницей СССР?
А нам нужно потребовать отдать России ФРС. Ведь взнос Российской Империи в ФРС США составил 88,8% его уставного капитала в золоте! При этом Россия должна была ежегодно получать 4% от вложенных средств, в качестве дивидендов. Если даже баш на баш пиндосы должны остаться с голым задом и еще лет сто выплачивать России долги.
---
С правой точки зрения все правильно. Дело в том, что РФ в своем определении назвала себе правопреемницей как СССР так и Российской Империи.
Те, которые вносили такие определения или забыли или проигнорировали тот факт, что при создании СССР, большевики отказались правоприемственности Российской Империи и т.о. от всех ее внешних долгов. Признав себя правопреемницей РИ, РФ тем самым признала ее внешние долги.