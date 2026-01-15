Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию из-за угроз США

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Первые военные из европейских стран — членов НАТО прибыли в Гренландию на фоне претензий на остров президента США Дональда Трампа, пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Bild.

Ночью 15 января в командном центре Вооруженных сил Дании недалеко от Нуука, столицы Гренландии, приземлился самолет Lockheed C-130 Hercules с датскими военными. Также на его борту были французские офицеры и солдаты.

Примерно в то же время еще один датский самолет приземлился в Кангерлуссуаке в западной части острова. Оба воздушных судна летели с отключенными системами идентификации.

Позже в четверг в Гренландию в рамках двухдневной разведывательной миссии должны прибыть первые 13 военнослужащих из Германии. Как сообщило накануне Минобороны страны, цель миссии бундесвера — «изучить возможности военного участия для поддержки Дании в обеспечении безопасности в регионе, например в сфере морского наблюдения».

Свои войска на остров намерены направить Швеция и Норвегия.

По данным Bild, миссию курируют из Копенгагена, а не через структуры НАТО, Соединенные Штаты в ней участия не принимают. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.01.2026, 22:44
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Ошибаетесь, золото дорожало еще до 80-х ,но не такими резкими рывками, как за за 2 прошедших года ,с $1600 до $4613 .
    Еще раз повторяю :резкий рывок стоимости золота ,говорит о грядущей большой мировой войне,больше ни о чем.

  3. 15.01.2026, 20:47
    Гость: AAA

    Грустно быть свидетелем вмешательства в политику др.стран таких как
    B. Johnson, E. Macron и имподобных Европейских козлов провокаторов.
    Сначало РФ-Украина, теперь Дания-США.
    Как однажды говаривал Иван Грозный Английской Королеве: "была б ты мудрая женщина, то...".
    Так и Дания, была б ..., поблагодарила бы ЕС за готовность помочь и, повернувшись к ним спиной, положила на стол переговоров с США 1 трил за остров, а не 700млар как сейчас, плюс - совместные проекты.
    Холодная и трезвая голова - мои пожелания Дании.
    Сегодня много русских душ с благодарностью вспоминают мудрость Российская Империя-США- Аляска.
    Сил/возможностей для освоения Аляски не было ни у РИ, ни у СССР, а времена СССР сподвинули б США иметь еще флатилию подводных лодок, к сегодняшей флотилии короблей.
    А так, как говорится: - "будет ясный день, будет и хлеб насушный".

  4. 15.01.2026, 20:35
    Гость: АНТУАН

    Если Трамп захочет,то захватит Гренландию не заметив нескольких военных из "грозных" сил НАТО

Все комментарии (42)
Выбор читателей
В Иране полностью отключили интернет
Трамп освободил двух россиян с танкера «Маринера»
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине
Во время беспорядков в Иране погибли более 500 человек
Избранное
Тоскарабочегокласса «Тот самый день» (интернет-сингл)
«В1991 году Россия пережила примерно то же самое, что Византия в 1204. И хотя обе страны смогли выжить, но жили отнюдь не прежней жизнью»
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
Е2 Знакомы «РокДэнс» (интернет)
Кинопремьера «Волшебники»: Воздушно-капельным путем в тебя вливает ложь Артем
Линда, 1 июня, «16 Тонн»
Лучший Самый День «Покупаем-продаем» (мини-альбом)
Не одни лишь мигранты…
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Тишин «Громкий» (интернет-релиз)
«Новые дикари. Ещё недавно, почти вчера, умение писать было базой всякого образования»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации