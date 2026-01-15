Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию из-за угроз США
Первые военные из европейских стран — членов НАТО прибыли в Гренландию на фоне претензий на остров президента США Дональда Трампа, пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Bild.
Ночью 15 января в командном центре Вооруженных сил Дании недалеко от Нуука, столицы Гренландии, приземлился самолет Lockheed C-130 Hercules с датскими военными. Также на его борту были французские офицеры и солдаты.
Примерно в то же время еще один датский самолет приземлился в Кангерлуссуаке в западной части острова. Оба воздушных судна летели с отключенными системами идентификации.
Позже в четверг в Гренландию в рамках двухдневной разведывательной миссии должны прибыть первые 13 военнослужащих из Германии. Как сообщило накануне Минобороны страны, цель миссии бундесвера — «изучить возможности военного участия для поддержки Дании в обеспечении безопасности в регионе, например в сфере морского наблюдения».
Свои войска на остров намерены направить Швеция и Норвегия.
По данным Bild, миссию курируют из Копенгагена, а не через структуры НАТО, Соединенные Штаты в ней участия не принимают.
Ошибаетесь, золото дорожало еще до 80-х ,но не такими резкими рывками, как за за 2 прошедших года ,с $1600 до $4613 .
Еще раз повторяю :резкий рывок стоимости золота ,говорит о грядущей большой мировой войне,больше ни о чем.
«Прогнило что-то в датском королевстве»
Грустно быть свидетелем вмешательства в политику др.стран таких как
B. Johnson, E. Macron и имподобных Европейских козлов провокаторов.
Сначало РФ-Украина, теперь Дания-США.
Как однажды говаривал Иван Грозный Английской Королеве: "была б ты мудрая женщина, то...".
Так и Дания, была б ..., поблагодарила бы ЕС за готовность помочь и, повернувшись к ним спиной, положила на стол переговоров с США 1 трил за остров, а не 700млар как сейчас, плюс - совместные проекты.
Холодная и трезвая голова - мои пожелания Дании.
Сегодня много русских душ с благодарностью вспоминают мудрость Российская Империя-США- Аляска.
Сил/возможностей для освоения Аляски не было ни у РИ, ни у СССР, а времена СССР сподвинули б США иметь еще флатилию подводных лодок, к сегодняшей флотилии короблей.
А так, как говорится: - "будет ясный день, будет и хлеб насушный".
Если Трамп захочет,то захватит Гренландию не заметив нескольких военных из "грозных" сил НАТО
Он тип провокатора а когда провокация не удается - сливается. Как с Кимом.