Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию из-за угроз США

13:54 15.01.2026

Первые военные из европейских стран — членов НАТО прибыли в Гренландию на фоне претензий на остров президента США Дональда Трампа, пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Bild.

Ночью 15 января в командном центре Вооруженных сил Дании недалеко от Нуука, столицы Гренландии, приземлился самолет Lockheed C-130 Hercules с датскими военными. Также на его борту были французские офицеры и солдаты.

Примерно в то же время еще один датский самолет приземлился в Кангерлуссуаке в западной части острова. Оба воздушных судна летели с отключенными системами идентификации.

Позже в четверг в Гренландию в рамках двухдневной разведывательной миссии должны прибыть первые 13 военнослужащих из Германии. Как сообщило накануне Минобороны страны, цель миссии бундесвера — «изучить возможности военного участия для поддержки Дании в обеспечении безопасности в регионе, например в сфере морского наблюдения».

Свои войска на остров намерены направить Швеция и Норвегия.

По данным Bild, миссию курируют из Копенгагена, а не через структуры НАТО, Соединенные Штаты в ней участия не принимают.