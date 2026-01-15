СК РФ заочно обвинил Каю Каллас в уничтожении советских памятников
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК), главу дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Каю Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников.
Также заочное обвинение было предъявлено ряду должностных лиц Эстонии и Литвы.
«Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств, остальные повреждены русофобами и националистами. За совершение таких преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 255 иностранных граждан», — приводит слова Бастрыкина Газета.RU.
Комментарии читателей
как бы НеисповедИмы пути
Деиндустрализации
(если вдуматься).
А для чего спецназ - он сам знает и никогда не проболтается.
В остальном твоя правда. Потому, если ты не внимательно читал, и существуют разнообразные программы со сохранению, "приёму" и прочие ноты МИД с осуждением.
Свои влажные фантазии озвучивай своему партнёру.
Ни какого отношение правопреемственность государства к "вкладам советских граждан" не имеет.
А раз уж ты так дорожишь "советскими вкладами" то надо было 40 лет назад активничать в части сохранения страны, а не сейчас в этих ваших интернетах в припадке биться.
они имеют право на их присутствие или не присутствие.
Их дело.
Достали уже эти вопли за 15 лет.
Будто у себя дома проблем нет. Новорожденные в роддомах умираю.Самолётов своих для людей нет.Военные есть. Пассажирских нет.Электроники своей нет.
А они памятниками и русским языком за рубежами озабочены.
Памятник Дзержинскому на Лубянке снесли НЕЗАКОННО.
Операция по демонтажу памятника осуществлялась на основании Постановления мэра Москвы Гавриила Попова «О демонтаже памятника Ф. Э. Дзержинскому». Вот только градоначальник не учел, что права на это не имел.
Согласно Постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327, монумент работы Е. Вучетича поставлен на государственную охрану в качестве «памятника искусства, подлежащего охране как памятник государственного значения». В декабре 1978 года в РСФСР был принят Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Статья 41 этого документа гласила, что «снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры запрещаются. Исключение из этого правила может допускаться лишь с особого в каждом отдельном случае разрешения Совета Министров СССР в отношении памятников общесоюзного значения, Совета Министров РСФСР в отношении памятников общесоюзного значения, Совета Министров РСФСР в отношении памятников республиканского и местного значения».
Таким образом, Попов, подписав документ о демонтаже, совершил деяние, предусмотренное статьей 171 УК РСФСР "Превышение власти или служебных полномочий"