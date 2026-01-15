СК РФ заочно обвинил Каю Каллас в уничтожении советских памятников

© KM.RU, Алексей Белкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК), главу дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Каю Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников.

Также заочное обвинение было предъявлено ряду должностных лиц Эстонии и Литвы.

«Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств, остальные повреждены русофобами и националистами. За совершение таких преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 255 иностранных граждан», — приводит слова Бастрыкина Газета.RU.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.01.2026, 13:56
    Гость: Основной

    В остальном твоя правда. Потому, если ты не внимательно читал, и существуют разнообразные программы со сохранению, "приёму" и прочие ноты МИД с осуждением.

  4. 15.01.2026, 13:53
    Гость: Основной

    Свои влажные фантазии озвучивай своему партнёру.
    Ни какого отношение правопреемственность государства к "вкладам советских граждан" не имеет.
    А раз уж ты так дорожишь "советскими вкладами" то надо было 40 лет назад активничать в части сохранения страны, а не сейчас в этих ваших интернетах в припадке биться.

  5. 15.01.2026, 13:53
    Гость: именно Памятники находятся на их суверенной территории и т

    они имеют право на их присутствие или не присутствие.
    Их дело.
    Достали уже эти вопли за 15 лет.
    Будто у себя дома проблем нет. Новорожденные в роддомах умираю.Самолётов своих для людей нет.Военные есть. Пассажирских нет.Электроники своей нет.
    А они памятниками и русским языком за рубежами озабочены.

    Памятник Дзержинскому на Лубянке снесли НЕЗАКОННО.

    Операция по демонтажу памятника осуществлялась на основании Постановления мэра Москвы Гавриила Попова «О демонтаже памятника Ф. Э. Дзержинскому». Вот только градоначальник не учел, что права на это не имел.

    Согласно Постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327, монумент работы Е. Вучетича поставлен на государственную охрану в качестве «памятника искусства, подлежащего охране как памятник государственного значения». В декабре 1978 года в РСФСР был принят Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Статья 41 этого документа гласила, что «снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры запрещаются. Исключение из этого правила может допускаться лишь с особого в каждом отдельном случае разрешения Совета Министров СССР в отношении памятников общесоюзного значения, Совета Министров РСФСР в отношении памятников общесоюзного значения, Совета Министров РСФСР в отношении памятников республиканского и местного значения».

    Таким образом, Попов, подписав документ о демонтаже, совершил деяние, предусмотренное статьей 171 УК РСФСР "Превышение власти или служебных полномочий"

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Терпеть и молчать: танкеры – наши новые «красные линии»?
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Во время беспорядков в Иране погибли более 500 человек
Избранное
Рывок «Талибана»: вперед, на север, за газом и невестами
iOSTRA «Zombie» (кавер-версия хита The Cranberries)
«Конец Фильма», 29 января, «Мумий Тролль Music Bar»
«Нищета партии власти: "Единая Россия" - это просто зицпредседатель Фунт, изображающий руководство»
MUR «Жизнь» (интернет-сингл)
Медуллярный рак щитовидной железы: симптомы и признаки
Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
«Запрещенные барабанщики», 4 июля, «Рюмочная Зюзино»
Аристократия нищеты, или Нищета аристократии
История суши
Кинопремьера «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»: выйдем из дома навстречу жизнегеничности
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации