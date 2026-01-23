В Абу-Даби начались переговоры делегаций России, Украины и США

20:43 23.01.2026

В Абу-Даби началась первая трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США по вопросам безопасности. Глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян выразил надежду, что переговоры приблизят урегулирование украинского кризиса, пишет "Коммерсант".

Sky News сообщал, что незадолго до начала официальных переговоров прошли неформальные встречи сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил. Источники Axios утверждали, что ключевым на консультациях станет территориальный вопрос.

Американскую делегацию возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Россию на встрече представляют представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС РФ адмиралом Игорем Костюковым. Делегацию Украины возглавляет глава СНБО Рустем Умеров.

Как сообщает ТАСС, первые раунды встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины пройдут в максимально закрытом режиме, место переговоров не называется, присутствие прессы не предусмотрено.