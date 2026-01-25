СМИ: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе
Американские и украинские переговорщики на встрече в Абу-Даби обсуждали размещение нейтральных сил или создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет "Коммерсант" со сылкой на газету The New York Times.
По данным газеты, состоящий из 20 пунктов план по урегулированию российско-украинского конфликта охватывает вопросы безопасности, восстановления на Украине после завершения военных действий и обмена пленными.
Несмотря на некоторый прогресс в последние месяцы, Украина и Россия все еще расходятся во мнениях по ключевым вопросам, Украина не готова уступить России всю территорию Донбасса, отмечает NYT.
В феврале 2025 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия считает неприемлемым присутствие миротворческих сил НАТО на Украине. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские власти будут рассматривать присутствие военного контингента любой страны на Украине как угрозу своей безопасности.
23 и 24 января в столице ОАЭ прошли трехсторонние переговоры США, России и Украины по вопросам безопасности. Стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, которые касаются прекращения огня, однако не пришли к компромиссу по территориям. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что переговоры в Абу-Даби продолжатся на следующей неделе.
