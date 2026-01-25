Украина получила от Франции беспилотники с дальностью полета до 500 км

21:54 25.01.2026

Французские СМИ сообщают, что на Украину были поставлены несколько беспилотников Rodeur 330. Эти дроны, которые производит компания EOS Technologie, способны пролететь до 500 км и находиться в воздухе пять часов, пишет "Российская газета".

Президент компании Марка Зульяни уточнил, что беспилотники могут применяться как в качестве камикадзе, так и для воздушной разведки. Зульяни отметил, что поставка дронов на Украину - возможность испытать технику в реальных условиях, уточнив, что в ЕС БПЛА Rodeur могли бы использоваться "в качестве щита", а на Украине - "в качестве меча".

Точных характеристик дронов Rodeur не приводится. Предположительно, они развивают скорость до 120 км/ч и могут нести груз весом до 4 кг. Потолок высоты беспилотника составляет 5 тысяч метров.