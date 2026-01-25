Украина получила от Франции беспилотники с дальностью полета до 500 км

Французские СМИ сообщают, что на Украину были поставлены несколько беспилотников Rodeur 330. Эти дроны, которые производит компания EOS Technologie, способны пролететь до 500 км и находиться в воздухе пять часов, пишет "Российская газета".

Президент компании Марка Зульяни уточнил, что беспилотники могут применяться как в качестве камикадзе, так и для воздушной разведки. Зульяни отметил, что поставка дронов на Украину - возможность испытать технику в реальных условиях, уточнив, что в ЕС БПЛА Rodeur могли бы использоваться "в качестве щита", а на Украине - "в качестве меча".

Точных характеристик дронов Rodeur не приводится. Предположительно, они развивают скорость до 120 км/ч и могут нести груз весом до 4 кг. Потолок высоты беспилотника составляет 5 тысяч метров.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2026, 23:13
    Гость: М.Ю. Лермонтов

    Забил заряд я в пушку туго
    И думал: угощу я друга!
    Постой-ка, брат мусью!
    Что тут хитрить, пожалуй к бою;
    Уж мы пойдем ломить стеною,
    Уж постоим мы головою
    За родину свою!

  2. 25.01.2026, 22:56
    Гость: Во распил,

    так распил!
    120 км/ч при такой махровой анти-стэлс-конфигурации - тут нужно иметь не просто дырявую ПВО, а конкретно, дырку, точнее, дырищу, чтобы такой птеродактель оказался мало-мало эффективным. (На чëм наш президент летел, когда стерхов спасал? Вот те и перехватчик для подобных пепелацев)
    Точняк! Храныузы держат нас за конченных папуасов.

  3. 25.01.2026, 22:54
    Гость: Чего уж стесняться

    давайте свои будем во Франции тестировать.
    Ну сколько пролетят и всё такое?
    Все равно ООНы нет и в Совете Трампа Россия имеется.

Все комментарии (4)
