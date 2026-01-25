Украина получила от Франции беспилотники с дальностью полета до 500 км
Французские СМИ сообщают, что на Украину были поставлены несколько беспилотников Rodeur 330. Эти дроны, которые производит компания EOS Technologie, способны пролететь до 500 км и находиться в воздухе пять часов, пишет "Российская газета".
Президент компании Марка Зульяни уточнил, что беспилотники могут применяться как в качестве камикадзе, так и для воздушной разведки. Зульяни отметил, что поставка дронов на Украину - возможность испытать технику в реальных условиях, уточнив, что в ЕС БПЛА Rodeur могли бы использоваться "в качестве щита", а на Украине - "в качестве меча".
Точных характеристик дронов Rodeur не приводится. Предположительно, они развивают скорость до 120 км/ч и могут нести груз весом до 4 кг. Потолок высоты беспилотника составляет 5 тысяч метров.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
так распил!
120 км/ч при такой махровой анти-стэлс-конфигурации - тут нужно иметь не просто дырявую ПВО, а конкретно, дырку, точнее, дырищу, чтобы такой птеродактель оказался мало-мало эффективным. (На чëм наш президент летел, когда стерхов спасал? Вот те и перехватчик для подобных пепелацев)
Точняк! Храныузы держат нас за конченных папуасов.
давайте свои будем во Франции тестировать.
Ну сколько пролетят и всё такое?
Все равно ООНы нет и в Совете Трампа Россия имеется.