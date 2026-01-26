Российским дипломатам ограничили передвижения внутри ЕС

22:29 26.01.2026

МИД Нидерландов на прошлой неделе официально уведомил посольство России о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, сообщает РИА Новости.

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.

"На прошлой неделе министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения", - сообщили агентству в посольстве.

В дипмиссии отметили, что рассматривают данный шаг европейских властей "не иначе как очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права".

"Подобные меры не имеют ничего общего с "обеспечением информированности", а служат лишь еще одним подтверждением курса на политизированное и дискриминационное отношение к российским дипломатам, ставшее, увы, привычным в Брюсселе", - подчеркнули в посольстве РФ в Гааге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов.