Российским дипломатам ограничили передвижения внутри ЕС

© KM.RU, Александра Воздвиженская

МИД Нидерландов на прошлой неделе официально уведомил посольство России о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, сообщает РИА Новости.

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.

"На прошлой неделе министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения", - сообщили агентству в посольстве.

В дипмиссии отметили, что рассматривают данный шаг европейских властей "не иначе как очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права".

"Подобные меры не имеют ничего общего с "обеспечением информированности", а служат лишь еще одним подтверждением курса на политизированное и дискриминационное отношение к российским дипломатам, ставшее, увы, привычным в Брюсселе", - подчеркнули в посольстве РФ в Гааге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов.

  2. 27.01.2026, 10:20
    Гость: stalker

    Куда ездить ? Для начала посмотри сколько консульств у стран ЕС в России за пределами Москвы. Не надо тебе свою неосведомленность на показ выставлять. А что касается принципа взаимности ("съешьте нашего"), так об этом у меня и разговор идет в первоначальном комментарии.

  3. 27.01.2026, 08:46
    Гость: Европеец

    Так наши дипломаты и так в Москве сидят. Куда у вас там ездить из Москвы ?
    Ты как в том анекдоте когда в Родезии африканцы съели британского посла. Британия послала гневную ноту. В ответ написали : «Чо так злитесь ? Съешьте нашего и всех делов».

  4. 27.01.2026, 06:44
    Гость: А как это возможно сделать?

    У всего российского руководства детишки и внучата учатся на Западе, сами они отдыхают и лечатся на Западе, свои личные "сбережения", заработанные "тяжким трудом на галерах", хранят на Западе, имеют движимое и не движимое имущество на Западе...
    Ну, ограничат свободу перемещения по России западным "дипломатам" и моментально, сначала получат окрик "in оттуда", а потом, если не послушаются, всего этого лишатся.
    А как сказал Полипову полковник Лахновский в "Вечном зове", "...своя рубашка ближе к телу и мы приложим все усилия, чтобы она прикипела к нему так, чтобы её было невозможно отодрать, даже с мясом".

  5. 27.01.2026, 06:30
    Гость: stalker

    Ну так введите аналогичные ограничения в отношении передвижения дипломатов из стран ЕС в России.

Все комментарии (9)
