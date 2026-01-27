Глава МИД Украины заявил, что будет два мирных соглашения

22:23 27.01.2026

20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США, и отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, соглашение является двусторонним документом. Сейчас обсуждается именно такая конструкция, но переговорный процесс еще продолжается, пишет Газета.RU.

Сибига добавил, что Евросоюз присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности. Они, по словам министра, должны иметь юридически обязательный характер.

«Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в конгрессе США», – добавил Сибига.