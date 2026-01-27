Глава МИД Украины заявил, что будет два мирных соглашения

20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США, и отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, соглашение является двусторонним документом. Сейчас обсуждается именно такая конструкция, но переговорный процесс еще продолжается, пишет Газета.RU.

Сибига добавил, что Евросоюз присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности. Они, по словам министра, должны иметь юридически обязательный характер.

«Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в конгрессе США», – добавил Сибига.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2026, 06:56
    Гость: Старый

    Цирк перманентно остается? Клоуны же на месте... Хохлуту, значит, подписывают там что-то с США? США воюет с ними? Второе... США подписывает что-то с РФ? Капитуляцию? Себя или чубатых? А кто будет гарантировать соблюдение договора? Кастрюли будут верещать, что "ничего мы с Россией не подписывали"! Вова, тебя опять обманули? Ну, почти... Кто купится на такое?

  2. 28.01.2026, 06:47
    Гость: да

    американцы научат как ради передышки и перевооружения бандеровцы могут подписать и 10 соглашений хоть с марсианами, а затем их не исполнять.

  3. 28.01.2026, 06:44
    Гость: .Штурман

    Дурак думкою богат и это видно по влажным мечтам Сибига.
    Финиш СВО это или капитуляция банды Зе или долгосрочный мир на основе выполнения первоначальных задач СВО. Все остальное и в том числе мир по Трампу, это отложенная война и предательство России. К сожалению все идет к подписанию сепаратного мира с просроченным презиком Зе и сознательное предательство со стороны российских либерастов интересов нашей Родины для дачи возможности укрофашистам и их западным спонсорам подготовиться к окончательному решение "русского вопроса" путем совместной атаки ВСУ и армии НАТО на нашу страну.
    Надеюсь ылита в Кремле это понимают и не пойдут на вредительство и не подпишут договор о мире на туалетной бумаге ни с незаконным презиком Юкрейн и ни с ее Радой.

  4. 28.01.2026, 06:18
    Гость: stalker

    "20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США, и отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией". Туфта это все, т.к. у нас конфликт с Украиной, а не с США. А потому для урегулирования этого конфликта необходимо прямое соглашение с Украиной. А так получается, что Украина о чем-то там договорилась с США, а уже США о чем-то договорились с Россией. Вот и выходит, что между Украиной и Россией взаимно обязывающего документа не будет.

  5. 28.01.2026, 05:12
    Гость: Арььрвьрв

    это к вопросу об "управляемой угрозе": субъект выступает и стороной конфликта, и третейским судьей
    самостийно-суверенные обьекты принимают к исполнению указания свыше: деруццо, миряццо и ПЛАТЯТ!
    за все
    ибо патамушта гои

Все комментарии (10)
