Второй раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 4-5 февраля

Похоже идет размывание обязательств и фрагментирование пунктов соглашения. Украина подпишет что-то своё, мы подмахнем что-то своё, и каждый заявит о своей победе. Такое уже было с Тимошенко, когда, типа, мы объявили, что настояли на своей цене за газ, а потом оказалось, что и Украина осталась при своей цене за газ, потому что наш газ просто разбавили дешевым казахским (что ли?). Все остались при своём. Вот только как быть с целями СВО? И вообще, как можно сохранять нацистский режим под боком? Если цель мир, то это невозможно. А вот, если цель - большая война с Европой.....