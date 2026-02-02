Второй раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 4-5 февраля
Второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", - приводит его слова "Интерфакс".
цель ясна-- спасти бандеровских фашистов от морозов до потепления.
с полным пониманием кремля....
Обязательно подпишем,но после того как куевская братия проползёт от крещатика до Белгорода на коленках.
Значит, ждём удара пиндосов по Ирану...
Похоже идет размывание обязательств и фрагментирование пунктов соглашения. Украина подпишет что-то своё, мы подмахнем что-то своё, и каждый заявит о своей победе. Такое уже было с Тимошенко, когда, типа, мы объявили, что настояли на своей цене за газ, а потом оказалось, что и Украина осталась при своей цене за газ, потому что наш газ просто разбавили дешевым казахским (что ли?). Все остались при своём. Вот только как быть с целями СВО? И вообще, как можно сохранять нацистский режим под боком? Если цель мир, то это невозможно. А вот, если цель - большая война с Европой.....