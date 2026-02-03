Макрон сообщил о подготовке разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным готовится и был бы полезным, пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал TF1.

"Для подготовки этого ведется обсуждение на техническом уровне", - сообщил Макрон журналистам во время посещения сельскохозяйственной фермы в департаменте Верхняя Сона.

"Это также делается прозрачно и при консультации с президентом Зеленским и нашими главными европейскими коллегами", - уточнил французский президент.

В начале января Макрон заявил, что планирует провести разговор с президентом Путиным. Он сообщил телеканалу France 2, что "идет работа по возобновлению этого контакта, который будет организован в ближайшие недели".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2026, 23:08
    Гость: Мы выползли из бездны, наше время пришло !

    В темных очках
    Должны все они быть. Очки прикрывают глазки рептилий,начавшие уже обозначаться ,
    Хвост еще можно спрятать под лапсердак,а с глазками сложнее.
    Небось и благоухать начали уже,как аромат в серпентарии

  3. 03.02.2026, 20:17
    Гость: Маню

    еще в начале января говорил, что планирует. Уже начало февраля. Тоже планирует. Но точно ещё не решил.

  4. 03.02.2026, 19:43
    Гость: Когда иду я в балаган

    "Кто пришел напиться,
    Кто пришел подраться,
    Кто пришел послушать свежих новостей!"
    Вилли Токарев.

  5. 03.02.2026, 19:13
    Гость: stalker

    Разговор о чем ? Судя потому, что все это готовится при консультации Макрона с Зелей и с его "главными европейскими коллегами" полезным и содержательным этот разговор точно не будет.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
В России окончательно откажутся от системы «бакалавр - магистр» с осени
Трамп готовится превратить Гренландию в военную базу
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели
Избранное
«Дело академика-диссидента стало побеждать ещё при его жизни. Юбилей, который праздновать стыдно»
Лидер F.P.G исполнил редчайшую песню на концерте памяти Виктора Цоя
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
«Группа АГ» назвала условия процветания Москвы и возрождения России
НАИВ «35 Live. 15.04.2024» (CD + DVD)
Старая иномарка или новый ВАЗ?
Выпорол тусовщиц прямо во дворе: почему россияне постоянно применяют силу в «разборках» с нарушителями общественного порядка
«Монгол Шуудан» сыграл на презентации песню с немыслимым для себя названием
«Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать. Заболевание было спровоцировано вакцинами, которые вкалывали американским военнослужащим»
Александр Лаэртский и Карабас «Как будто пришли в гости»
Власть по переписке: мне было интересно понять, что же такого хочет выяснить обо мне родное государство
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации