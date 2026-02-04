В Абу-Даби начались переговоры по Украине

Встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби будет проходить проходят в закрытом режиме, прессу не зовут, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пресс-конференция по итогам не планируется, отметил собеседник агентства.

Изначально делегации должны были встретиться в воскресенье 1 февраля. Перенос объяснили в Кремле "стыковкой графиков трех сторон", пишет РБК.

Во втором раунде переговоров российскую делегацию возглавит начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

  1. 04.02.2026, 20:46
    Гость: Как высказался Рамзай

    "Мы воюем с завязанной за спиной правой рукой, а на левой у нас привязана подушка".
    Мало того что мы воюем с совокупным западом, так у нас за спиной свора "плохишей" с возможностями, и знамёнами "батька наш Эпштейн".

  3. 04.02.2026, 17:08
    Гость: надо было

    а что бандер-фашистов не "подбодрили" геранями и искандерами??
    шустрее бы переговаривались....

