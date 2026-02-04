В Абу-Даби начались переговоры по Украине
Встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби будет проходить проходят в закрытом режиме, прессу не зовут, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Пресс-конференция по итогам не планируется, отметил собеседник агентства.
Изначально делегации должны были встретиться в воскресенье 1 февраля. Перенос объяснили в Кремле "стыковкой графиков трех сторон", пишет РБК.
Во втором раунде переговоров российскую делегацию возглавит начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Мы воюем с завязанной за спиной правой рукой, а на левой у нас привязана подушка".
Мало того что мы воюем с совокупным западом, так у нас за спиной свора "плохишей" с возможностями, и знамёнами "батька наш Эпштейн".
какие у кого цели на сво.
а что бандер-фашистов не "подбодрили" геранями и искандерами??
шустрее бы переговаривались....
И чё, за четыре года много добились?
Как чубайсовские танки в Москве 1993!