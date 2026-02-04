В Абу-Даби начались переговоры по Украине

14:04 4.02.2026

Встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби будет проходить проходят в закрытом режиме, прессу не зовут, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пресс-конференция по итогам не планируется, отметил собеседник агентства.

Изначально делегации должны были встретиться в воскресенье 1 февраля. Перенос объяснили в Кремле "стыковкой графиков трех сторон", пишет РБК.

Во втором раунде переговоров российскую делегацию возглавит начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.