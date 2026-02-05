Уиткофф: Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными

Москва, Киев и Вашингтон на встрече в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.

"Сегодня делегации <...> договорились о <...> первом таком обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", — цитирует его РИА Новости.

Сторонам еще предстоит серьезная работа, но достигнутое соглашение показывает: дипломатия приносит ощутимые результаты, отметил Уиткофф.

"В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", — добавил он.

Накануне в ОАЭ начался второй раунд переговоров между представителями Москвы, Вашингтона и Киева. Сегодня делегации продолжили работу. Как и вчера, мероприятие проходит в закрытом формате. 

