Советник Макрона тайно приезжал в Москву

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву 3 февраля для переговоров с российской стороной, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле <…> Цель состоит в том, чтобы наладить диалог по ключевым вопросам, и прежде всего по Украине», — цитирует публикацию Газета.RU.

По информации L'Express, визит Бонна на фоне переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине прошел «незаметно». Дипломат встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, утверждает издание.

Французский источник ТАСС подчеркнул, что Макрон хочет позвонить Владимиру Путину. По его словам, подготовка содержательного разговора займет несколько дней. Французский лидер «нацелен на результат», добавил собеседник агентства.

  1. 05.02.2026, 17:50
    Гость: Бывалый

    Макрон собирается позвонить президенту РФ но забыл номер телефона. Поэтому послал помощника в Москву.

  2. 05.02.2026, 17:02
    Гость: кто то очень любит врать

    Не о чем разговаривать с шестеркой ротшильдов - франции не должно быть дела до внутренних проблем России.
    Пусть занимаются своими проблемами.. у себя дома.
    Тоже манру взяли кремлевские, базары разводить с врагами.
    Врага надо бить, а не трындеть с ним.

  5. 05.02.2026, 13:43
    Гость: Буратиносъ

    Какое собачье дело каким-то паршивым лягушатникам до славянских разборок ??Не суйте рыло пока целы.
    А то опять будет "бистро,бистро!" в Париже.

