Советник Макрона тайно приезжал в Москву

12:35 5.02.2026

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву 3 февраля для переговоров с российской стороной, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле <…> Цель состоит в том, чтобы наладить диалог по ключевым вопросам, и прежде всего по Украине», — цитирует публикацию Газета.RU.

По информации L'Express, визит Бонна на фоне переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине прошел «незаметно». Дипломат встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, утверждает издание.

Французский источник ТАСС подчеркнул, что Макрон хочет позвонить Владимиру Путину. По его словам, подготовка содержательного разговора займет несколько дней. Французский лидер «нацелен на результат», добавил собеседник агентства.