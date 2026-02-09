"Куба предупредила об отсутствии топлива для заправки самолетов"

12:17 9.02.2026

Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов, пишет РБК.

Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом имени Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта, не будет топлива Jet A-1 для самолетов.

Отсутствие Jet A-1 вынуждает авиакомпании доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки в третьих странах для дозаправки или отменять рейсы. Ситуация с топливом затрагивает коммерческие и чартерные рейсы, грузовые перевозки и бизнес-авиацию и влияет на сообщение с США, странами Европы и Латинской Америки.

Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.