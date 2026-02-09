Куба предупредила об отсутствии топлива для заправки самолетов

Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков

Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов, пишет РБК.

Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом имени Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта, не будет топлива Jet A-1 для самолетов.

Отсутствие Jet A-1 вынуждает авиакомпании доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки в третьих странах для дозаправки или отменять рейсы. Ситуация с топливом затрагивает коммерческие и чартерные рейсы, грузовые перевозки и бизнес-авиацию и влияет на сообщение с США, странами Европы и Латинской Америки.

Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.

  09.02.2026, 15:37
    Гость: rick

    "Куба предупредила об отсутствии топлива для заправки самолетов"
    ---
    Кубы импортировала нефть из Венесуэлы и Мексики. Венесуэла прекратила экспорт нефти на Кубу после операции США в Венесуэле по захвату Н.Мадуро и Мексика после угрозы Д.Трампа ввести санкции против Мексики, если она не прекратит экспорт нефти на Кубу, что Мексика и сделала. Экономика Кубы стоит на грани коллапса. В свое время СССР при подобной ситуации помогал Кубе транспортировкой
    нефти из СССР и своими танкерами. РФ сегодня ничем не может(?) помочь Кубе, как впрочем и Китай.

  09.02.2026, 14:45
    Гость: гость

    Ну, полагаю пора делать выводы. Глядя на ситуацию вокруг: Ирана, Венесуэлы, а теперь, вот, Кубы становится понятно, что наше современное государство не может проецировать глобальную силу (или не хочет в силу мнения (или других причин) у и.о. главного) А это делает нас как раз той самой "региональной державой". И на сегодняшний день, получается, что тот Обама не ошибся в своей оценке потенциалов.

Все комментарии (16)
