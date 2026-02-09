Куба предупредила об отсутствии топлива для заправки самолетов
Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов, пишет РБК.
Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом имени Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта, не будет топлива Jet A-1 для самолетов.
Отсутствие Jet A-1 вынуждает авиакомпании доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки в третьих странах для дозаправки или отменять рейсы. Ситуация с топливом затрагивает коммерческие и чартерные рейсы, грузовые перевозки и бизнес-авиацию и влияет на сообщение с США, странами Европы и Латинской Америки.
Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.
Чо, КУбе помочь не слабо?
Ну да, не СССР!.
"Куба предупредила об отсутствии топлива для заправки самолетов"
---
Кубы импортировала нефть из Венесуэлы и Мексики. Венесуэла прекратила экспорт нефти на Кубу после операции США в Венесуэле по захвату Н.Мадуро и Мексика после угрозы Д.Трампа ввести санкции против Мексики, если она не прекратит экспорт нефти на Кубу, что Мексика и сделала. Экономика Кубы стоит на грани коллапса. В свое время СССР при подобной ситуации помогал Кубе транспортировкой
нефти из СССР и своими танкерами. РФ сегодня ничем не может(?) помочь Кубе, как впрочем и Китай.
Тогда кирдык.
Вот именно.
Ну, полагаю пора делать выводы. Глядя на ситуацию вокруг: Ирана, Венесуэлы, а теперь, вот, Кубы становится понятно, что наше современное государство не может проецировать глобальную силу (или не хочет в силу мнения (или других причин) у и.о. главного) А это делает нас как раз той самой "региональной державой". И на сегодняшний день, получается, что тот Обама не ошибся в своей оценке потенциалов.