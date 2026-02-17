СМИ: переговоры по Украине в Женеве были очень напряженными

Переговоры по украинскому урегулированию во вторник в Женеве проходили как в двустороннем, так и в трехстороннем формате, сообщил "Интерфаксу" источник в российской переговорной группе.

"Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что переговоры "были очень напряженными, в общей сложности длились шесть часов".

"Договорились завтра продолжить", - сказал источник, отметив, что на данный момент встречи завершились.

Мероприятие проходило в женевском отеле Intercontinental в закрытом для СМИ режиме.

Российские телеканалы показали кадры того, как делегация РФ покидает гостиницу, где проходила встреча. Затем место проведения переговоров покинула украинская делегация. Отвечать на вопросы журналистов ее представители не стали.

