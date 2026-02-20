The Telegraph: Москва и Киев договорились не критиковать друг друга

Российская и украинская делегации на встречах в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично, сообщил корреспонденту The Telegraph Джо Барнсу украинский чиновник, пишет РБК.

Собеседник Telegraph предположил, что «временное перемирие» в критике друг друга между сторонами продолжает действовать. Другой украинский чиновник, выйдя из зала, где проходили переговоры, заявил Telegraph, что Москва и Киев достигли прогресса в обсуждениях того, как вооруженные силы обеих сторон будут подходить к окончанию конфликта.

По итогам двух дней переговоров глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что они были тяжелыми, но деловыми. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, входивший в группу украинских переговорщиков, сделал схожее заявление, сказав, что «дискуссии были интенсивными и содержательными».

В Кремле не раз говорили, что не будут обсуждать ход переговоров публично. Встречи в Женеве были закрыты для прессы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2026, 18:40
    Гость: Критиковать друг друга не будут

    Это мешает эффективно посылать массы на линию боестолкновения

  2. 20.02.2026, 18:23
    Гость: Прохожий

    Меню совместных застолий могли бы опубликовать, это же не секрет. Главное, чтобы товарищи своими ногами выходили.

  3. 20.02.2026, 16:36
    Гость: Ну, понятно.

    Так вот, оказывается, в чём был наиглавнейший смысл "переговоров"! А мы-то думали...

  4. 20.02.2026, 15:53
    Гость: с биноклем на диване

    Как мило, дружбаны ..
    Заметим, что кремлевские никогда не терпят публичности..
    Все "должно быть тайно"..
    Наверное потому что иначе трудно ставить людей перед фактом очередного предательства москвы, как это было со стамбульским Договорняком например.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
В РФ заявили о готовности обсудить введение внешнего управления Украиной
© KM.RU, Алексей Белкин
Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику около 12 млн человек
Как Финляндия предала поверивших в нее россиян
© Минобороны РФ
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Избранное
Evilgod «All What Around» (компакт-кассета)
ДНР: Трудоустройство и учеба в условиях войны и экономической «скованности»
Pyramaze «Epitaph»
Путеукладчики нужны, путеукладчики важны: численность железнодорожных войск увеличат
Дмитрий Ревякин назвал Тверь «царским городом»
«Мировой прокуратор разворачивает ситуацию в обратную сторону?»
Странная военная операция – СВО
Приметы живодерского капитализма: люди панически бегут даже из городов-миллионников
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Жертвы цифрового насилия
Неизвестный Композитор «Aurora Borealis»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации