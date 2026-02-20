The Telegraph: Москва и Киев договорились не критиковать друг друга
Российская и украинская делегации на встречах в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично, сообщил корреспонденту The Telegraph Джо Барнсу украинский чиновник, пишет РБК.
Собеседник Telegraph предположил, что «временное перемирие» в критике друг друга между сторонами продолжает действовать. Другой украинский чиновник, выйдя из зала, где проходили переговоры, заявил Telegraph, что Москва и Киев достигли прогресса в обсуждениях того, как вооруженные силы обеих сторон будут подходить к окончанию конфликта.
По итогам двух дней переговоров глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что они были тяжелыми, но деловыми. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, входивший в группу украинских переговорщиков, сделал схожее заявление, сказав, что «дискуссии были интенсивными и содержательными».
В Кремле не раз говорили, что не будут обсуждать ход переговоров публично. Встречи в Женеве были закрыты для прессы.
Это мешает эффективно посылать массы на линию боестолкновения
Меню совместных застолий могли бы опубликовать, это же не секрет. Главное, чтобы товарищи своими ногами выходили.
Так вот, оказывается, в чём был наиглавнейший смысл "переговоров"! А мы-то думали...
Как мило, дружбаны ..
Заметим, что кремлевские никогда не терпят публичности..
Все "должно быть тайно"..
Наверное потому что иначе трудно ставить людей перед фактом очередного предательства москвы, как это было со стамбульским Договорняком например.
И всё?