The Telegraph: Москва и Киев договорились не критиковать друг друга

13:58 20.02.2026

Российская и украинская делегации на встречах в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично, сообщил корреспонденту The Telegraph Джо Барнсу украинский чиновник, пишет РБК.

Собеседник Telegraph предположил, что «временное перемирие» в критике друг друга между сторонами продолжает действовать. Другой украинский чиновник, выйдя из зала, где проходили переговоры, заявил Telegraph, что Москва и Киев достигли прогресса в обсуждениях того, как вооруженные силы обеих сторон будут подходить к окончанию конфликта.

По итогам двух дней переговоров глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что они были тяжелыми, но деловыми. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, входивший в группу украинских переговорщиков, сделал схожее заявление, сказав, что «дискуссии были интенсивными и содержательными».

В Кремле не раз говорили, что не будут обсуждать ход переговоров публично. Встречи в Женеве были закрыты для прессы.