Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

© Минобороны РФ

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об угрозах для морской торговли России. По его словам, российский Военно-морской флот готов предпринять действия по защите морских коммуникаций, вплоть до прорыва блокады.

«Среди прочего натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», — приводит его слова РБК.

Патрушев считает, что на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться «внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров».

По его словам, меры реагирования на действия Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии.

«Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — предупредил Патрушев.

Комментарии читателей

  1. 18.02.2026, 00:37
    Гость: Съесть-то он съест.

    Вот, скоро уж 4 года возвращаем Харьков с Краматорском (про Одессу и поднепровские русские города не будем). Думаешь, сувалковский коридор возьмëт меньше пацанов?
    Да и Беларусь, как плацдарм, сильно тянет на Курской выступ, только соотношение сил куда как хреновее, и никто на Сицилию из тех, кто за нас, высаживаться не собирается.
    Да и батька не вечен. А как только уйдëт - СВО-2 откроется...в лесах, блин.
    А Патрушев чо?
    Прокукарекал, как тот петух зимой. Сынка, между прочим, не на передовую отправил, а туда, где по своей необразоаанности максимальный вред отечеству может принести, главное, чтоб местечко было потеплее.
    Патриоты, понимашь, государстаенниаи.

  2. 17.02.2026, 22:09
    Гость: Лучезар

    "«Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — предупредил Патрушев." Не дадим.

  4. 17.02.2026, 21:19
    Гость: Р. Грейнц

    Наверх вы, товарищи! Все по местам!
    Последний парад наступает.
    Врагу не сдается наш гордый "Варяг",
    Пощады никто не желает.

    Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
    Наверх якоря поднимают.
    Готовые к бою, орудия в ряд
    На солнце зловеще сверкают.

  5. 17.02.2026, 21:10
    Гость: 2000- 2014- 2022- 2026

    Что нужно сделать, чтобы появилась «морская блокада Запада», которой не было до 2014 года?
    Всего ничего-
    1) нужно, чтобы на Россию свалилось несчастье- цена на нефть подскочила с $20 до $120
    2) после этого нужно сесть перед телекамерой и сказать-
    МНОЮ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ.

Все комментарии (43)
