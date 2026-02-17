Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об угрозах для морской торговли России. По его словам, российский Военно-морской флот готов предпринять действия по защите морских коммуникаций, вплоть до прорыва блокады.
«Среди прочего натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», — приводит его слова РБК.
Патрушев считает, что на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться «внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров».
По его словам, меры реагирования на действия Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии.
«Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — предупредил Патрушев.
Вот, скоро уж 4 года возвращаем Харьков с Краматорском (про Одессу и поднепровские русские города не будем). Думаешь, сувалковский коридор возьмëт меньше пацанов?
Да и Беларусь, как плацдарм, сильно тянет на Курской выступ, только соотношение сил куда как хреновее, и никто на Сицилию из тех, кто за нас, высаживаться не собирается.
Да и батька не вечен. А как только уйдëт - СВО-2 откроется...в лесах, блин.
А Патрушев чо?
Прокукарекал, как тот петух зимой. Сынка, между прочим, не на передовую отправил, а туда, где по своей необразоаанности максимальный вред отечеству может принести, главное, чтоб местечко было потеплее.
Патриоты, понимашь, государстаенниаи.
"«Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — предупредил Патрушев." Не дадим.
их чертят губной помадой.
Наверх вы, товарищи! Все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый "Варяг",
Пощады никто не желает.
Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают.
Готовые к бою, орудия в ряд
На солнце зловеще сверкают.
Что нужно сделать, чтобы появилась «морская блокада Запада», которой не было до 2014 года?
Всего ничего-
1) нужно, чтобы на Россию свалилось несчастье- цена на нефть подскочила с $20 до $120
2) после этого нужно сесть перед телекамерой и сказать-
МНОЮ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ.