Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

13:54 17.02.2026

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об угрозах для морской торговли России. По его словам, российский Военно-морской флот готов предпринять действия по защите морских коммуникаций, вплоть до прорыва блокады.

«Среди прочего натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот», — приводит его слова РБК.

Патрушев считает, что на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться «внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров».

По его словам, меры реагирования на действия Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии.

«Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — предупредил Патрушев.