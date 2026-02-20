Орбан обвинил Киев в остановке «Дружбы» и подрыве «Северного потока»

08:52 20.02.2026

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» были прекращены по вине Украины. Он также обвинил Киев в причастности к подрыву «Северного потока». С таким заявлением глава венгерского правительства выступил в Вашингтоне после заседания Совета мира, сообщает "Интерфакс".

По словам Орбана, технических причин для остановки транзита нет — трубопровод остается исправным. Он подчеркнул, что, согласно договоренностям между ЕС и Украиной, действия Киева не должны угрожать энергетической безопасности стран союза. Однако сейчас, считает венгерский премьер, ситуация складывается именно так.

Будапешт ожидает реакции со стороны Европейской комиссии. Орбан напомнил, что Брюссель обязан защищать интересы государств-членов, в том числе Венгрии и Словакии, тогда как Украина в ЕС не входит.

Орбан также связал происходящее с предстоящими в апреле парламентскими выборами в Венгрии. По его мнению, Киев заинтересован в формировании в стране более лояльного к Украине кабинета и стремиться повлиять на внутриполитическую ситуацию.

На фоне прекращения поставок нефти Еврокомиссия созвала заседание координационной группы по нефти. Официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что Брюссель следит за развитием событий и в краткосрочной перспективе не видит риска для снабжения Венгрии и Словакии: у стран есть стратегические запасы примерно на 90 дней.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок дизельного топлива на Украину. В Словакии компания Slovnaft также объявила о временной остановке экспорта дизеля и других поставок в украинском направлении.