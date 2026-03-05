Сенат США отклонил резолюцию об ограничении полномочий Трампа

Сенат США не поддержал инициативу, которая могла ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Как пишет РИА Новости, по итогам процедурного голосования 53 сенатора выступили против резолюции, 47 — поддержали её.

Документ был подготовлен группой сенаторов-демократов. Он предполагал запрет на ведение боевых действий против Ирана без прямого одобрения конгресса. В случае отсутствия такого решения президенту предлагалось в течение 30 дней прекратить участие американских войск в конфликте, если оно не санкционировано законодателями.

При этом в проекте сохранялось право главы государства применять силу без предварительного согласия конгресса в исключительных ситуациях — например, для отражения немедленной угрозы или прямого нападения на США, их граждан, территории или вооружённые силы.

После ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана десятки демократов в конгрессе резко раскритиковали действия администрации Трампа. По их мнению, подобные операции несут риск дальнейшей эскалации и требуют одобрения парламента. Демократы также потребовали от Белого дома объяснить цели военной кампании и обеспечить большую прозрачность перед законодателями и обществом.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам, в том числе в районе Тегерана. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран атаковал территорию Израиля, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.

  1. 05.03.2026, 13:23
    Гость: Только без паники

    Кто бы не был презом США, РФ не пропадёт. В РФ более 150 замечательных диаспор. Они не отдадут Россию гнилым США. Самим ещё надо. Пока

  2. 05.03.2026, 13:02
    Гость: А Я помню, как в Гд РФ

    ПАРТИЯ ЛДПР во главе с Жириновским распивала шампанское в есть победы Трампа на выборах

  4. 05.03.2026, 11:51
    Гость: .Штурман

    кукловоды республиканской партии США скорее всего подкупили 2-3-х сенаторов из дем. партии и поэтому Трамп получил добро на развязывание войны по всему миру. Осенью выборы которую в любом случае республиканцы проиграют и вот только тогда ылитка из друзей Эпштейна отправит Трампа в отставку даже если Иран будет в развалинах и временно не сможет угрожать Израилю.
    Я помню как Путин перед выборами говорил что ему по нраву Байден чем Трамп хотя все понимали что Кремль топил за майора Трампа только из-за того что его кураторы и родственники из еврейской диаспоры США. Если мафия Клинтона-Сороса сможет организовать импичмент Трампа, то на его место придет его зам. Венс который моложе престарелого дурака, а главное намного умнее и практичнее чем "властелин мира". Вот тогда будет интересно узнать отношение к новому врио презику США у Главы РФ и особенно у верхушки еврейской диаспоры РФ.

