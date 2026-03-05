Сенат США отклонил резолюцию об ограничении полномочий Трампа

07:54 5.03.2026

Сенат США не поддержал инициативу, которая могла ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Как пишет РИА Новости, по итогам процедурного голосования 53 сенатора выступили против резолюции, 47 — поддержали её.

Документ был подготовлен группой сенаторов-демократов. Он предполагал запрет на ведение боевых действий против Ирана без прямого одобрения конгресса. В случае отсутствия такого решения президенту предлагалось в течение 30 дней прекратить участие американских войск в конфликте, если оно не санкционировано законодателями.

При этом в проекте сохранялось право главы государства применять силу без предварительного согласия конгресса в исключительных ситуациях — например, для отражения немедленной угрозы или прямого нападения на США, их граждан, территории или вооружённые силы.

После ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана десятки демократов в конгрессе резко раскритиковали действия администрации Трампа. По их мнению, подобные операции несут риск дальнейшей эскалации и требуют одобрения парламента. Демократы также потребовали от Белого дома объяснить цели военной кампании и обеспечить большую прозрачность перед законодателями и обществом.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам, в том числе в районе Тегерана. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран атаковал территорию Израиля, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.