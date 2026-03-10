В Иране заявили, что не ищут перемирия, а хотят преподать урок «агрессору»

Тегеран не стремится к перемирию, а намерен преподать урок США и Израилю, чтобы предотвратить их нападения в будущем, заявил во вторник председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"Определенно, мы не ищем перемирия. Мы верим, что по агрессору надо ударить так сильно, что он запомнит этот урок и больше никогда не будет думать о нападении на Иран", - написал он в социальной сети X.

Галибаф обвинил Израиль в том, что страна укрепляет свои позиции через цикл "война-переговоры-перемирие-снова война", и подчеркнул, что Иран намерен разорвать этот цикл, пишет "Интерфакс".

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2026, 00:55
    Гость: Зануда

    Хизбаллу, Исламский Джихад, Хуситов, Хамас. Их сирийских побратимов Израиль уже удалил

  2. 10.03.2026, 23:48
    Гость: Да

    Между Ираном и Израилем 2000 км.

    Каких боевиков с границ надо им убирать? Прокси каких-то?

  3. 10.03.2026, 23:34
    Гость: Юри_й

    обе стороны блефуют и правды как оно там никто не знает, одно можно сказать точно - иран за три дня не прошел, вот это уже точно. Если продержатся месяц - два то можно сказать, что трамповская сво пошла не по плану

  4. 10.03.2026, 23:26
    Гость: о как!

    .В основе проблемы терки в мусульманском мире за

    И ПОТОМУ Нетаньягу вынудил Трампа напасть на Иран.
    В интернетах пишут-НЕТАНЬЯГУ ИСЧЕЗ С РАДАРОВ, что бы это значило?

  5. 10.03.2026, 21:45
    Гость: Ты еще

    посоветуй Ирану сдаться а молодому Хаменеи самому приехать в Израиль сразу в наручниках

