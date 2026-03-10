В Иране заявили, что не ищут перемирия, а хотят преподать урок «агрессору»

17:57 10.03.2026

Тегеран не стремится к перемирию, а намерен преподать урок США и Израилю, чтобы предотвратить их нападения в будущем, заявил во вторник председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"Определенно, мы не ищем перемирия. Мы верим, что по агрессору надо ударить так сильно, что он запомнит этот урок и больше никогда не будет думать о нападении на Иран", - написал он в социальной сети X.

Галибаф обвинил Израиль в том, что страна укрепляет свои позиции через цикл "война-переговоры-перемирие-снова война", и подчеркнул, что Иран намерен разорвать этот цикл, пишет "Интерфакс".