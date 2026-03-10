В Иране заявили, что не ищут перемирия, а хотят преподать урок «агрессору»
Тегеран не стремится к перемирию, а намерен преподать урок США и Израилю, чтобы предотвратить их нападения в будущем, заявил во вторник председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Определенно, мы не ищем перемирия. Мы верим, что по агрессору надо ударить так сильно, что он запомнит этот урок и больше никогда не будет думать о нападении на Иран", - написал он в социальной сети X.
Галибаф обвинил Израиль в том, что страна укрепляет свои позиции через цикл "война-переговоры-перемирие-снова война", и подчеркнул, что Иран намерен разорвать этот цикл, пишет "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хизбаллу, Исламский Джихад, Хуситов, Хамас. Их сирийских побратимов Израиль уже удалил
Между Ираном и Израилем 2000 км.
Каких боевиков с границ надо им убирать? Прокси каких-то?
обе стороны блефуют и правды как оно там никто не знает, одно можно сказать точно - иран за три дня не прошел, вот это уже точно. Если продержатся месяц - два то можно сказать, что трамповская сво пошла не по плану
.В основе проблемы терки в мусульманском мире за
И ПОТОМУ Нетаньягу вынудил Трампа напасть на Иран.
В интернетах пишут-НЕТАНЬЯГУ ИСЧЕЗ С РАДАРОВ, что бы это значило?
посоветуй Ирану сдаться а молодому Хаменеи самому приехать в Израиль сразу в наручниках