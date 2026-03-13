"Лидеры G7 призвали Трампа не затягивать операцию против Ирана"

15:38 13.03.2026

Лидеры «Большой семерки» (G7) во время онлайн-встречи 11 марта призвали президента США Дональда Трампа быстрее закончить операцию против Ирана, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщает Axios.

Главное опасение лидеров G7 — блокировка Ормузского пролива; важнейший для мировой экономики логистический маршрут, считают они, должен быть разблокирован как можно скорее отмечают источники издания.

Во время встречи Дональд Трамп сказал, что ситуация в Ормузском проливе улучшается. Коммерческие суда, по его словам, вскоре начнут ходить через пролив. При этом, отмечает Axios, в день встречи у берегов Ирана были подожжены по меньшей мере два танкера.

После встречи мнения ее участников относительно планов Дональда Трампа разошлись. Одни считают, что он действительно намерен закончить операцию против Ирана как можно быстрее, другие придерживаются противоположной точки зрения.