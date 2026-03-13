Лидеры G7 призвали Трампа не затягивать операцию против Ирана

Лидеры «Большой семерки» (G7) во время онлайн-встречи 11 марта призвали президента США Дональда Трампа быстрее закончить операцию против Ирана, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщает Axios.

Главное опасение лидеров G7 — блокировка Ормузского пролива; важнейший для мировой экономики логистический маршрут, считают они, должен быть разблокирован как можно скорее отмечают источники издания.

Во время встречи Дональд Трамп сказал, что ситуация в Ормузском проливе улучшается. Коммерческие суда, по его словам, вскоре начнут ходить через пролив. При этом, отмечает Axios, в день встречи у берегов Ирана были подожжены по меньшей мере два танкера.

После встречи мнения ее участников относительно планов Дональда Трампа разошлись. Одни считают, что он действительно намерен закончить операцию против Ирана как можно быстрее, другие придерживаются противоположной точки зрения.

  1. 13.03.2026, 23:15
    Гость: blog2038,.

    "Американцы уже ноют ..."
    ---
    Вокруг меня никто не ноет - все рады, что с аятоллами наконец-то разобрались.

  2. 13.03.2026, 23:07
    Гость: blog2038,.

    "Лидеры G7 призвали Трампа не затягивать операцию против Ирана"
    ---
    А мы и не возражаем - как только, так сразу.

  5. 13.03.2026, 18:01
    Гость: Ох уж эти КВНщики !

    Шутить любят по любому поводу. И даже без повода. Всё ещё про Россию шутят. Когда это было.....

