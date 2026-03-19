В Иране хотят собирать пошлины за проход по Ормузскому проливу
Иранский Меджлис (однопалатный парламент) обсуждает новый законопроект, согласно которому страны, желающие использовать Ормузский пролив, будут вынуждены за прохождение по нему танкеров и иных судов платить пошлины, сообщает депутат Меджлиса Сомайе Рафиеи.
Иранская гостелерадиокомпания приводит такие слова депутата: согласно законопроекту, который находится в работе, "если страны используют Ормузский пролив как безопасный маршрут для судоходства, транспортировки энергии и обеспечения продовольственной безопасности, то они обязаны уплачивать пошлины и налоги Ирану", пишет "Российская газета".
Там ещё пираты сомалийские в очереди
Официально он ничей,этот пролив.Если пойти таким путём,то флот РФ никогда не сможет попаст из Калининграда в материковую Россию.И не начнёт ли Турция брать деньги с союзников Ирана,а это РФ,за проход через Босфор.Иран влупил по туркам и турки прижмут союзников персов.Их мало,но корабли с грузами для РФ,КНДР,РБ не пройдут Босфор.
Ну да. Уже второй раз, думаю, не в последний.
Пока что речь и фьючерсах. А расходуются запасы.
Самое главное, здесь не нефть, а газ. Удобрения азотные вместе с посевом надо уже вносить. Иначе урожаи будут низкими. Если удобрения не внести, в мире прибавится голодных. Сейчас голодных 300 миллионов, будет больше на 50 миллионов примерно. Не в Европе, конечно, а в других, бедных странах. Но поедут они в Европу. Не все... Сколько миллионов беженцев сможет принять Европа?
Собирают же дань за проезд по "платной " дороге с россиян. Деньги не пахнут. Вернее пахнут краской, но для их получения сейчас все способы хороши. Даже криминальные, пиратские на море и бандитские на суше.
Цитата:- «Иранцы молодцы. Навязывают свою инициативу врагу,»
В чём они молодцы? В том, что бешенный Аядала Хомейни, придя к власти в 1979 году создал себе врага в лице государства Израиль, с которым у него были дружественные отношения (при Шахе). Как создал? бешенный Аядала Хомейни первым пунктом существования Ирана он назвал высшей целью уничтожение Израиля и всех евреев. Это не понравилось мировому сообществу- отсюда и санкции.
Посмотри на родственные по вере страны- Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн- все процветают за счёт имеющихся у них нефти и газа.
Почему Аядала Хомейни бешенный- потому, что его последыши обстреливают эти братские страны. Даже Саудовскую Аравию, на территории, которой находится священный для каждого мусульманина Камень Кааба.