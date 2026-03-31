СМИ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

09:02 31.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что готов завершить операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников американской администрации.

Как утверждается в публикации, в последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что при попытке открыть пролив сроки конфликта превысят запланированные четыре-шесть недель. По информации газеты, президент решил, что Вашингтону следует ограничиться главными целями — снизить возможности флота Ирана и его ракетные запасы. Планируется свернуть боевые действия, одновременного при этом оказав давление на Тегеран с целью возобновления свободы торговли, пишет РИА Новости.

В случае провала этих усилий США будут оказывать давление на союзников в Европе и странах Персидского залива, чтобы они взяли на себя инициативу по открытию пролива. Собеседники Wall Street Journal добавили, что Трамп может рассмотреть и военные варианты, но они для него не столь приоритетны.