СМИ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что готов завершить операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников американской администрации.
Как утверждается в публикации, в последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что при попытке открыть пролив сроки конфликта превысят запланированные четыре-шесть недель. По информации газеты, президент решил, что Вашингтону следует ограничиться главными целями — снизить возможности флота Ирана и его ракетные запасы. Планируется свернуть боевые действия, одновременного при этом оказав давление на Тегеран с целью возобновления свободы торговли, пишет РИА Новости.
В случае провала этих усилий США будут оказывать давление на союзников в Европе и странах Персидского залива, чтобы они взяли на себя инициативу по открытию пролива. Собеседники Wall Street Journal добавили, что Трамп может рассмотреть и военные варианты, но они для него не столь приоритетны.
у пролива два берега.Из них иранский только один.И в чем виноваты Таиланд или Филиппины что их рекетируют?
Да! Я здесь на форуме КМ уже неоднократно писал, что основная цель Америки и Трампа - показать всем, кто осмелится перечить им, что с ними будет, была достигнута уже 28.02.2026. И после этого они могут выйти из войны в любой момент и объявить о победе.
У Израиля цель совсем другая - уничтожить Иран, как угрозу самому себе. И в случае выхода США из войны до достижения этой цели Израиль в проигрыше. Но Америку это не остановит. Потому что ей глубоко плевать на Израиль, как и на всех остальных в мире.
Гоп-стоп это кража танкеров с грузом в международных водах, как это делали сша, британия, франция, вот теперь швеция подключилась..
Ормузский пролив это территориальные воды Ирана, вообще-то - факт который сша отказываются признать.
Правила пропуска судов Иран обьявил открыто.
Взвинтил цены на нефть и нефтепродукты, газ и удобрения, которые США, так же, экспортируют. Можно и закончить, но не сразу, потихоньку. Каждое высказывание Трамп либо валит рынок, либо поднимает, а это всё деньги, для Трампа и близких к нему. Цитата из новостей:"Три супертанкера, которые доставляли дефицитный дизель в Европу, изменили курс и следуют в Африку" Видимо, там предложили цену выше.Значит, Европа обязана будет закупочную цену предложить большую. Личное состояние Трампа выросло в трое. Пока тут над ним смеются, и сам Трамп деньги гребет лопатой, и США. Высокие цены на энергоносители для США выгодны, Европа, Китай и ЮВА оплатят расходы на эту войнушку с лихвой, никуда не денутся, сами не желая того. При ценах свыше 80 долларов за бочку снова становится рентабельной сланцевая нефть, сейчас попрет на рынок и она. Монархии Залива терпят убытки? А какое Трампу до них дело, это их проблемы.
Америка не проиграет.у Америки есть своя нефть.Поэтому, гоп-стоп иранцев в проливе пусть заботит других, кого это коснется.