Россия и Китай заблокировали проект резолюции ООН по Ормузскому проливу

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, предусматривающую применение силы против Ирана для разблокировки Ормузского пролива. Россия и Китай наложили вето, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg. За принятие резолюции проголосовали 11 членов Совбеза, еще два воздержались.

Резолюцию подготовил Бахрейн. Документ предусматривает право международных сил использовать «все необходимые средства» для обеспечения свободного судоходства в проливе. 3 апреля Россия, Китай и Франция уже блокировали проект резолюции. Страны выступили против формулировок, разрешающих силовые меры.

Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран фактически заблокировал судоходство в проливе. Позже Тегеран разрешил проход по маршруту дружественным странам, включая Россию, Китай и Индию. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последствиями в случае отказа заключить сделку и разблокировать Ормузский пролив.

  1. 08.04.2026, 05:05
    Гость: .пбрвьрвбрл

    а за пурим вы уже ответили?
    еще нет??
    дык, а что ж вы заранее плачетесь
    (потом и за исламизацию персов платить придется - за ваш ...нный авраамизьм)

  3. 08.04.2026, 01:02
    Гость: Котыч

    Внести со стороны России и Китая альтернативную резолюцию о запрете убивать иранских переговорщиков во время переговоров. О запрете выманивать иранских топ-менеджеров на переговоры, пеленговать их местонахождение и убивать во время переговоров. О запрете приравнивать иранских факихов, аятолл, рахбара и членов их семей к террористам и убивать их во время переговоров как якобы террористов. Так же как старый имперский суд Веймарской республики оправдал обвиняемых в поджоге Рейхстага несмотря на требования Гитлера, а вдруг постоянный представитель США в Совбезе ООН или исполняющий его обязанности не будет накладывать вето на эту резолюцию, чтобы сохранить остатки международного права и поскорее уволиться оттуда ?

  5. 08.04.2026, 00:56
    Гость: rick

    "Гость: Со стороны
    Иран ничего толкового не показал. "
    ---
    Что ты таким постом хотел сказать или точнее оправдать агрессию США под командованием Б.Нетаньяху? В твоем мало разума, одни благоглупости, богоизбранный. А так для Израиля эта война очень плохо кончиться. Не зря же Генри Киссинджер предупреждал.
    Умного человека не хотели слушать.

Все комментарии (14)
]]>
