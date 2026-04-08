Иран обвинил Израиль в нарушении перемирия и закрыл Ормузский пролив

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по телефону обсудил с командующим пакистанской армией Асимом Муниром нарушение Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливане, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел ИРИ.

О двухнедельном перемирии Вашингтон и Тегеран договорились в ночь на среду. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщалось о погибших и пострадавших.

Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. Корпус счел это нарушением перемирия, пообещав дать решительный ответ.

По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан был приостановлен проход танкеров через Ормузский пролив.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.04.2026, 23:43
    Гость: Эк вы носитесь

    с обещаниями Трампа! Мало ли что он там пообещал. Вы не девушка часом? Если девушка, то берегитесь, кто-нибудь пообещает вам жениться и не сделает этого, оставив вас в "интересном" положении ))

  2. 08.04.2026, 22:42
    Гость: Стесняюсь напомнить

    Бжезинский называл такие илиты у которых деньги, семьи и др. приближенные "не вашими, а нашими".

  3. 08.04.2026, 22:10
    Гость: Уточнение

    На страну Иран никто не нападал. Напали(что,конечно, противоправное, военное нападение есть нападение, ст.51 Устава ООН) на тегеранскую клику, КСИР, ну, и понятно, нашлось немало темных людей.

  5. 08.04.2026, 21:30
    Гость: Иранцы

    оказались со стержнем, особенно заметном на фоне писальщиков красными линиями.

Все комментарии (14)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации