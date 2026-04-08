Иран обвинил Израиль в нарушении перемирия и закрыл Ормузский пролив

18:41 8.04.2026

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по телефону обсудил с командующим пакистанской армией Асимом Муниром нарушение Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливане, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел ИРИ.

О двухнедельном перемирии Вашингтон и Тегеран договорились в ночь на среду. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщалось о погибших и пострадавших.

Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. Корпус счел это нарушением перемирия, пообещав дать решительный ответ.

По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан был приостановлен проход танкеров через Ормузский пролив.