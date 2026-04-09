Переговоры США и Ирана начнутся 11 апреля в столице Пакистана

Переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде начнутся в субботу и, как ожидается, продлятся несколько дней, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет в закрытом формате. Наиболее вероятным местом ее проведения он назвал отель Serena.

В связи с предстоящими переговорами в городе усилены меры безопасности. По заявлению властей, такие меры приняты для обеспечения безопасности передвижения иностранных делегаций. Так называемая красная зона, где расположен комплекс правительственных зданий и прилегающие к ней территории, полностью закрыты для всех видов транспорта, кроме спецавтотранспорта.

9 и 10 апреля в столице объявлены выходными днями в связи с проведением переговоров. Согласно уведомлению городской администрации, в штатном режиме продолжат работать правоохранительные органы, медучреждения и коммунальные службы.