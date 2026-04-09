Переговоры США и Ирана начнутся 11 апреля в столице Пакистана
Переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде начнутся в субботу и, как ожидается, продлятся несколько дней, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, встреча пройдет в закрытом формате. Наиболее вероятным местом ее проведения он назвал отель Serena.
В связи с предстоящими переговорами в городе усилены меры безопасности. По заявлению властей, такие меры приняты для обеспечения безопасности передвижения иностранных делегаций. Так называемая красная зона, где расположен комплекс правительственных зданий и прилегающие к ней территории, полностью закрыты для всех видов транспорта, кроме спецавтотранспорта.
9 и 10 апреля в столице объявлены выходными днями в связи с проведением переговоров. Согласно уведомлению городской администрации, в штатном режиме продолжат работать правоохранительные органы, медучреждения и коммунальные службы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уже понятно, что США разговаривают с Ираном с позиции победителя. Вопрос только в том, сколько от Ирана останется к концу переговоров.
Вице-президент Джей Ди Вэнс, назначенный главой делегации в Исламабаде, уже ярко продемонстрировал неуважение к противоположной стороне, заявив, что предложения из 10 пунктов Ирана «выброшено в мусорку сразу».
"Мы думаем, что первый план Ирана из 10 пунктов, вероятно, был написан ChatGPT. Этот план был передан Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, но сразу отправился в корзину и был отклонен. Иран должен сделать следующий шаг, или у Трампа есть возможность вернуться к войне"
– рассказал вице-президент США.
вряд ли война возобновится. Так или иначе - договорятся. У Ирана хватает решимости использовать силу - вот что является гарантией успешных переговоров в данном случае. Вспомните, если не пропустили эту новость - взрыв танкера в Панамском канале 7 апреля. И 8 апреля Трампа внезапно посещает миролюбие. И теперь сопоставьте эти два события. Да, КСИР кое-чему научился, не одной СБУ Крымский мост взрывать. Скорей всего, США откажутся от репараций Ирану, свою морду лица не хочется совсем уж терять, но зато не будут возражать особо против контроля Ираном Ормузского пролива - пусть репарации Ирану платят монархии Персидского залива, у них денег много, ну и остальной мир пусть отстегивает по доллару с барреля, коль не сумел в Ираном поладить.
Копия российско-украинских переговоров получится. Америка требует капитуляции Ирана, Иран- капитуляции Америки. Израиль вообще начнет все громить с удвоенной силой - ему терять нечего. Вскоре война возобновится- скорее всего еще интенсивнее.