Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
Молдавия официально объявила о выходе из СНГ и перестанет быть частью Содружества через год, заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой.
"После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении", — приводит его слова РИА Новости.
Окончательно Молдавия покинет СНГ 8 апреля 2027 года, добавил Попшой.
С 2022 года Кишинев игнорирует заседания Содружества и ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. Власти страны заявили о намерении переориентировать экспорт на западные рынки.
Молдавия с возу,России легче.
Иногда даже и имитировать не надо..
Цыганам открылась "дорога в рай"!
надо имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы.
Да будет вам по вере вашей.