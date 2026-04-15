Молдавия официально объявила о выходе из СНГ и перестанет быть частью Содружества через год, заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой.

"После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении", — приводит его слова РИА Новости.

Окончательно Молдавия покинет СНГ 8 апреля 2027 года, добавил Попшой.

С 2022 года Кишинев игнорирует заседания Содружества и ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. Власти страны заявили о намерении переориентировать экспорт на западные рынки. 

Выбор читателей
Россия в ближайшие годы планирует войти в топ-3 мировых космических держав
Пресс-служба Южного военного округа, CC BY 4.0, Фрегат «Адмирал Григорович» "/>
Российские танкеры успешно прошли Ла-Манш в сопровождении фрегата ВМФ РФ
ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении
Минюст внес Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций
Избранное
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко
Оргазм Нострадамуса «Альтернативный трибьют. Vol 1»
«Наша репутация на Западе столь одиозна, что это открывает блестящую возможность делать то, что нужно»
Сергей Черняховский. Политические актор versus пратиципанты, подданные и участники
На презентации книги об «Аборте мозга» спели «Танцы до неба» голосом Егора Летова
Николай Носков, 17 сентября, «ГлавКлуб»
«Калинов мост» сделал своих поклонников чемпионами
"Дай лапу" или как не прибить домашнего питомца при дрессировке
Кинопремьера «Эвакуация»: как американцы переживали ковидный локдаун
