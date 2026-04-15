13:45 15.04.2026

Молдавия официально объявила о выходе из СНГ и перестанет быть частью Содружества через год, заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой.

"После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении", — приводит его слова РИА Новости.

Окончательно Молдавия покинет СНГ 8 апреля 2027 года, добавил Попшой.

С 2022 года Кишинев игнорирует заседания Содружества и ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. Власти страны заявили о намерении переориентировать экспорт на западные рынки.