США захватили иранское судно в Оманском заливе

09:10 20.04.2026

В воскресенье в Оманском заливе американские военные перехватили сухогруз Touska, шедший под флагом Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, уточнив, что судно попыталось пройти через установленную Вашингтоном морскую блокаду.

По его словам, эсминец USS Spruance потребовал от экипажа остановиться, однако команда отказалась выполнить приказ. После этого американские военные открыли огонь, в результате чего судно получило повреждения в районе машинного отделения и было взято под контроль.

Сейчас Touska находится под контролем морской пехоты США, проводится проверка груза. Трамп также напомнил, что судно находится под американскими санкциями.

По данным западных СМИ, сухогруз следовал из Китая в Иран и мог перевозить крупную партию контейнеров. Отмечается, что порт отправления известен поставками химических веществ, в том числе компонентов, которые могут использоваться в ракетной промышленности. При этом точный состав груза пока не подтверждён.

На фоне инцидента Иран отказался т участия во втором раунде переговоров с США в Исламабаде. В Иране это объяснили завышенными требованиями Вашингтона и продолжением давления, которое, по мнению властей страны, нарушает условия перемирия.