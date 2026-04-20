США захватили иранское судно в Оманском заливе

В воскресенье в Оманском заливе американские военные перехватили сухогруз Touska, шедший под флагом Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, уточнив, что судно попыталось пройти через установленную Вашингтоном морскую блокаду.

По его словам, эсминец USS Spruance потребовал от экипажа остановиться, однако команда отказалась выполнить приказ. После этого американские военные открыли огонь, в результате чего судно получило повреждения в районе машинного отделения и было взято под контроль.

Сейчас Touska находится под контролем морской пехоты США, проводится проверка груза. Трамп также напомнил, что судно находится под американскими санкциями.

По данным западных СМИ, сухогруз следовал из Китая в Иран и мог перевозить крупную партию контейнеров. Отмечается, что порт отправления известен поставками химических веществ, в том числе компонентов, которые могут использоваться в ракетной промышленности. При этом точный состав груза пока не подтверждён.

На фоне инцидента Иран отказался т участия во втором раунде переговоров с США в Исламабаде. В Иране это объяснили завышенными требованиями Вашингтона и продолжением давления, которое, по мнению властей страны, нарушает условия перемирия.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2026, 15:48
    Гость: Ещё старее (похороны сталина помню) для 14:19

    Цитата:- «А эти ВСЕ боятся наложить на США ... болт... тот самый. Ну бойтесь дальше...»
    «Ну бойтесь дальше»- и правильно делаете, потому, что у США на эти болты столько гаек с резьбой, что мама не горюй...
    Одна гайка (санкции называется) была накручена на «болт» аядолы хомейни ещё в 1979 году- скоро 50 лет будет, как множество аятол и их последышей не могут выкарабкаться из этой- как ты назвал- «кучи».

  2. 20.04.2026, 14:46
    Гость: Чтобы по Вашингтону

    вначале надо им МБР сделать. И еще ядерную боеголовку к ней. Пока этого нет.

  4. 20.04.2026, 14:19
    Гость: Громко зевая

    Ежели на авианосцах голод. То как там могут засоряться унитазы в сортирах? Засорять ведь нечем по логике мысли.

  5. 20.04.2026, 14:19
    Гость: Старый

    Они на всех санкции накладывают. А эти ВСЕ боятся наложить на США или большую кучу или болт... тот самый. Ну бойтесь дальше...

Все комментарии (14)
© KM.RU, Алексей Белкин
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации