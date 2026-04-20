CNN назвал требования Ирана к США

13:10 20.04.2026

Иран запросил у США существенное смягчение санкций и разморозку активов на сумму более $20 млрд, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров, пишет РБК.

Введенные против Ирана американские санкции предполагают торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Вашингтон также ввел ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.

При этом одно из выдвинутых Вашингтоном предложений Тегерану предусматривает разморозку иранских активов в обмен на передачу Ираном своих запасов обогащенного урана, пишет CNN.

Продолжительность любой приостановки иранской программы обогащения урана также остается спорным моментом на переговорах сторон, рассказал каналу иранский чиновник. При этом он опроверг утверждение американского лидера Дональда Трампа о том, что Тегеран согласился приостановить программу на неопределенный срок, подчеркнув, что Иран никогда не примет «исключение из международного права».

17 апреля президент США Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News заявил, что Иран «согласился на все», в том числе и на вывоз обогащенного урана. И Тегеран, по его словам, будет сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе. На следующий день представитель иранского МИДа Исмаил Бакаи подчеркнул, что Иран не позволит вывезти обогащенный уран из страны.