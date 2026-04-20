CNN назвал требования Ирана к США

Иран запросил у США существенное смягчение санкций и разморозку активов на сумму более $20 млрд, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров, пишет РБК.

Введенные против Ирана американские санкции предполагают торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Вашингтон также ввел ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.

При этом одно из выдвинутых Вашингтоном предложений Тегерану предусматривает разморозку иранских активов в обмен на передачу Ираном своих запасов обогащенного урана, пишет CNN.

Продолжительность любой приостановки иранской программы обогащения урана также остается спорным моментом на переговорах сторон, рассказал каналу иранский чиновник. При этом он опроверг утверждение американского лидера Дональда Трампа о том, что Тегеран согласился приостановить программу на неопределенный срок, подчеркнув, что Иран никогда не примет «исключение из международного права».

17 апреля президент США Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News заявил, что Иран «согласился на все», в том числе и на вывоз обогащенного урана. И Тегеран, по его словам, будет сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе. На следующий день представитель иранского МИДа Исмаил Бакаи подчеркнул, что Иран не позволит вывезти обогащенный уран из страны.

  1. 20.04.2026, 21:15
    Гость: P.K.

    "Супостат действует более решительно", написали вы, подчеркивая очевидное преимущество "супостата". Может именно этой решительности, дающей преимущество, и требует Карпыч?

  2. 20.04.2026, 16:33
    Гость: ?

    А где и в каком состоянии вы, Карпыч, видите себя и своих близких, ежели все ваши "вдарить", а заодно и вся ответка, произойдут на самом деле? С учëтом того, что супостат видит и слышит всë и вся гораздо лучше нас, соображает и действует более рационально, решительно и точно, а их агентура у нас на порядок многочисленнее и влиятельнее, чем наоборот? А?

  3. 20.04.2026, 15:41
    Гость: Сидор Карпыч

    Не будь Россия тряпкой - давно бы уже поставила героическому и мужественному Ирану современные ракеты,желательно ядерные.Пяток ракет - и нет зловредной земельки обетованной,еще парочка - и где там ужравшиеся от халявных денег отвратительные эмираты ?Опять верблюдов пасут ?Вот там им и место.
    Ну и другим-прочим - НАУКА.Вот так вот.Но Россия и по драной укро-гопоте и очумевшим от безнаказанности сс-прибалтам вдарить не хочет...чего уж там мечтать...

