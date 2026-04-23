Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине
Постоянные представители стран Евросоюза одобрили 20‑й пакет санкций против России и кредит для Украины на 90 млрд евро после того, как Венгрия прекратила блокировать эти меры. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
«Европа твердо, едино и непоколебимо поддерживает Украину», – цитирует его пост в соцсети газета «Ведомости».
20-й пакет санкций, представленный Еврокомиссией 6 февраля, включал полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, расширение санкционных списков еще на 43 танкера (общее число судов под ограничениями достигнет 640), а также запрет на приобретение новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. Как писали СМИ, запрет на перевозки в итоге был исключен.
Кроме того, в санкционные списки внесут 20 региональных банков и криптоплатформы. Ограничения также коснутся импорта российских металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 млн евро и экспорта в РФ товаров на сумму свыше 360 млн евро.
Одобренный кредит на 90 млрд евро – это средства, выделенные за счет гарантий резервов бюджета Евросоюза. Он будет беспроцентным – вернуть Киев должен те же 90 млрд и только если получит от России репарации. Кроме того, кредит разделен на две части: 60 млрд евро должны пойти на укрепление обороноспособности Киева и закупку вооружений. 30 млрд – на макрофинансовую помощь Украине.
Построен первый полностью импортозамещенный авиалайнер МС-21-310.
В Минпромторге анонсировали поставки первых самолетов МС-21 в 2026–2027 годах
14 апреля 2026, 15:06
Первые поставки российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 в количестве 18 единиц запланированы на 2026–2027 годы. Об этом 14 апреля сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике.
«Поставки первой партии: законтрактовано в настоящий момент 18 машин, их поставка запланирована на 2026–2027 годы», — приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются сертификационные испытания: на двух опытных образцах выполнено 76 из 232 необходимых полетов, а также проведено 112 доводочных вылетов. Абраменков отметил, что серийное производство самолетов уже ведется на основе текущей документации. При этом в случае изменений в ходе сертификации соответствующие корректировки вносятся в производимые воздушные суда.
лава Росавиации Дмитрий Ядров 20 марта сообщил, что сертификация на выпуск отечественных самолетов Ил-114-300, МС-21 и SJ-100 пройдет в течение этого года. Отмечается, что по Ил-114-300 все испытания были завершены, сертификат планируется выдать в мае-июне этого года.
У последнего нашего государя Николая II бояр уже не было, бояре это седая старина,Московское княжество, Иоанн Васильевич Грозный.Семибоярщина.
Бояре — высший слой феодальной знати т.н. "элиты на Руси в период с X по XVII вв.
