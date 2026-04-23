Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили 20‑й пакет санкций против России и кредит для Украины на 90 млрд евро после того, как Венгрия прекратила блокировать эти меры. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Европа твердо, едино и непоколебимо поддерживает Украину», – цитирует его пост в соцсети газета «Ведомости».

20-й пакет санкций, представленный Еврокомиссией 6 февраля, включал полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, расширение санкционных списков еще на 43 танкера (общее число судов под ограничениями достигнет 640), а также запрет на приобретение новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов. Как писали СМИ, запрет на перевозки в итоге был исключен.

Кроме того, в санкционные списки внесут 20 региональных банков и криптоплатформы. Ограничения также коснутся импорта российских металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 млн евро и экспорта в РФ товаров на сумму свыше 360 млн евро.

Одобренный кредит на 90 млрд евро – это средства, выделенные за счет гарантий резервов бюджета Евросоюза. Он будет беспроцентным – вернуть Киев должен те же 90 млрд и только если получит от России репарации. Кроме того, кредит разделен на две части: 60 млрд евро должны пойти на укрепление обороноспособности Киева и закупку вооружений. 30 млрд – на макрофинансовую помощь Украине.

  1. 23.04.2026, 23:22
    Гость: Бывшую Украину

    Сейчас это что-то другое. После Московского Майдана-1991 от очень многого остались только названия. Особенно в бывшей России

  2. 23.04.2026, 21:52
    Гость: Где результаты импортозамещения?

    Ну как где?

    Построен первый полностью импортозамещенный авиалайнер МС-21-310.

    В Минпромторге анонсировали поставки первых самолетов МС-21 в 2026–2027 годах
    14 апреля 2026, 15:06

    Первые поставки российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 в количестве 18 единиц запланированы на 2026–2027 годы. Об этом 14 апреля сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков на заседании комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике.

    «Поставки первой партии: законтрактовано в настоящий момент 18 машин, их поставка запланирована на 2026–2027 годы», — приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что в настоящее время продолжаются сертификационные испытания: на двух опытных образцах выполнено 76 из 232 необходимых полетов, а также проведено 112 доводочных вылетов. Абраменков отметил, что серийное производство самолетов уже ведется на основе текущей документации. При этом в случае изменений в ходе сертификации соответствующие корректировки вносятся в производимые воздушные суда.
    лава Росавиации Дмитрий Ядров 20 марта сообщил, что сертификация на выпуск отечественных самолетов Ил-114-300, МС-21 и SJ-100 пройдет в течение этого года. Отмечается, что по Ил-114-300 все испытания были завершены, сертификат планируется выдать в мае-июне этого года.

  3. 23.04.2026, 21:40
    Гость: Кто нибудь на сайте помнит

    Помнит, Ольга Скабеева говорила, дескать санкции нам на пользу, мы от них крепчаем.Во как окрепли.

  4. 23.04.2026, 21:39
    Гость: Гы-гы-100 лет назад, в 1926 году господ уже не было,не то чт

    бояр.))))))
    У последнего нашего государя Николая II бояр уже не было, бояре это седая старина,Московское княжество, Иоанн Васильевич Грозный.Семибоярщина.

    Бояре — высший слой феодальной знати т.н. "элиты на Руси в период с X по XVII вв.

  5. 23.04.2026, 18:33
    Гость: stalker

    "Европа твердо, едино и НЕПОКОБЕЛИМО поддерживает Украину" до последнего украинца.

Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации