Иран смягчил требования к США для урегулирования конфликта

12:35 2.05.2026

В новом мирном предложении Иран смягчил требования к США для возобновления переговоров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на The Wall Street Journal. По информации источников газеты, Тегеран предложил открыть Ормузский пролив одновременно со снятием блокады иранских портов.

Ранее Иран требовал от США снятия блокады в качестве предварительного условия для переговоров. В новом предложении Иран заявил о готовности обсудить ядерные вопросы в обмен на гарантии прекращения атак США и снятие американских санкций.

Иранская сторона готова к новому раунду переговоров в Пакистане на следующей неделе, если США одобрят предложение, добавили источники WSJ. При этом стороны "по-прежнему далеки друг от друга по основным вопросам" судоходства в Ормузском проливе и иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал новое мирное предложение Ирана, однако отметил, что стороны продолжают диалог. С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. В апреле американская и иранская делегации провели один раунд переговоров в Пакистане, который не привел к окончательному мирному соглашению.