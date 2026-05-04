Захарова: в США «впихивают» гражданство страны детям российских дипломатов

Американские чиновники за спиной президента Дональда Трампа, нарушая закон, "насильно впихивают" гражданство США детям российских дипломатов. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, такие действия не улучшают отношения Москвы и Вашингтона. Об это она написала в статье "Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!", опубликованной в "Ведомостях".

"Пока президент Трамп пытается навести порядок в американской миграционной баланде, сваренной предшественниками, его же собственные сотрудники за спиной занимаются интригами - наводят порчу на и без того хворающие российско-американские отношения как раз на ниве миграции", - указала дипломат

По словам Захаровой, "глубинное государство в США создало новую проблему для давления на российских дипломатов, наплевав на то, что это становится ярчайшим примером упадка пресловутой "американской демократии". "Теперь Госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно под предлогом закрепленного в Конституции США "права почвы" и якобы ограниченного характера консульского иммунитета", - приводит цитату из статьи Захаровой ТАСС.

По ее оценке, такие действия - "глупость, нарушение всего и вся, удар по своему же президенту". "Но кого это там волнует, когда на кону очередной акт русофобии, столь пестуемой Демпартией", - заметила Захарова.

Она призвала не искать вину российских дипломатов, поскольку ее нет. "Коллеги работают, оформляют все документы согласно российскому законодательству и требованиям венских конвенций, с уважением относятся к законам США", - отметила Захарова. И уточнила: "При рождении детей на территории США они тут же оформляют им гражданство России, четко зная, что с американским гражданством проблем не будет, так как на дипломатов, согласно местным законам, "право почвы" автоматически не распространяется - никто не может заставить стать гражданином чужой страны".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что "суть одного из ключевых, центральных предвыборных обещаний Трампа: никакой легализации нелегальных мигрантов". "Сказано - сделано. Только усилиями глубинного государства, которое, очевидно, гребет в другую сторону от своего нынешнего президента к новому, сделано ровно наоборот", - подчеркнула Захарова.

Она предложила представить ситуацию, когда российскому дипломату, работающему в США, звонят из Госдепа, но контакт оказывается не рабочий. "У вас есть сын Иван? - осведомляется звонящий, заставляя начать нервничать дипломата, - "Госдепартамент США уведомляет вас о том, что ваш сын является гражданином Америки". "Мой сын является гражданином России и не имеет иного гражданства. Мало того, Госдеп США неоднократно выдавал моему сыну как члену семьи дипломата американские визы. Это противоречит и здравому смыслу, и законодательству США, что в совокупности создает уникальную однозначность толкования", - привела ответ россиянина на основе "лучших дипломатических практик" Захарова. Однако голос в трубке продолжает по бумажке: "Вашему сыну выдано гражданство США помимо его воли по факту рождения на территории Америки. А то, что ни ему, ни вам об этом никогда не сообщали, а также выдавали визы как иностранцу - это техническая ошибка". Аргумент "нам не нужно американское гражданство, мы о нем не просили и никогда не примем" также не срабатывает. Диалог, "которому позавидовали бы лучшие сюрреалисты-антиутописты", заканчивает звонящий: "Имейте в виду, ваш ребенок - наш гражданин со всеми вытекающими последствиями, и отказаться от этого вы не можете!"