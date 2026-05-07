Пашинян объяснил, почему не приедет в Москву на День Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал президента России Владимира Путина, что не прилетит в Москву на парад ко Дню Победы. Свое решение он объяснил началом предвыборной кампании в стране.

"Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 мая", - приводит слова Пашиняна "Российская газета".

Ранее в четверг Пашинян анонсировал на 8 мая старт избирательной кампании в стране. Он подчеркнул, что на период до парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, большинство членов армянского правительства, включая самого Пашиняна, уйдут в отпуск.

  07.05.2026, 18:59
    Гость: stalker

    Не надо ерничать. Разве к нам в День Победы из Афганистана кто-то приедет ? Нет. Так что не надо тебе в очередной раз свою глупость демонстрировать такими выпадами.

