Пашинян объяснил, почему не приедет в Москву на День Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал президента России Владимира Путина, что не прилетит в Москву на парад ко Дню Победы. Свое решение он объяснил началом предвыборной кампании в стране.
"Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 мая", - приводит слова Пашиняна "Российская газета".
Ранее в четверг Пашинян анонсировал на 8 мая старт избирательной кампании в стране. Он подчеркнул, что на период до парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, большинство членов армянского правительства, включая самого Пашиняна, уйдут в отпуск.
