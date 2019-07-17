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Мать неизлечимо больного ребенка задержали в Москве за покупку «психотропного» препарата

20:20 17.07.2019

Плата за лекарство: как полиция прессует мать безнадежно больного ребенка

Сколько ещё мам умирающих детей надо посадить в тюрьму, прежде чем Минздрав наладит обеспечение детей незарегистрованными в России препаратами от судорог?

Фото: Хоспис «Дом с маяком»

Этими страшными вопросами задается заместитель директора Детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава, описав в своем блоге еще один антинаркотический «подвиг» правоохранительных органов России:

«Сегодня задержали маму Миши Боголюбова. Маму пациента детского хосписа. Все по тому же поводу - Мише нужен незарегистрированный в России препарат от судорог «Фризиум». Лекарство назначили врачи, препарат указан в выписке. Но купить фризиум в России невозможно - он не зарегистрирован. Мама нашла фризиум в интернете, его должны были прислать посылкой. Сегодня мама пришла на почту по адресу Москва, улица Салтыковская, 27. Расписалась в квитанции и получила посылку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника полиции и сказали, что посылка арестована как контрабанда, мама задержана. Экспертиза показала, что в посылке психотропные вещества. Будет возбуждено уголовное дело.

Мама пыталась что-то объяснить. Говорила «У нас в выписках все прописано... Если бы я знала, что это незаконно, разве я стала бы... Мне нужно ехать домой, Мише плохо, его нужно постоянно санировать...». Дальше 7 часов маму держали на почте в окружении сотрудников МВД, таможни и т.п. Проводили опросы и допросы. Брали показания письменные и устные. Проводили «осмотр места происшествия». На маму морально давили и прессовали. «Мы сейчас вас задержим», «уголовное дело может быть возбуждено по факту, а может быть против Вас» и т.п. Сотрудники полиции сказали, что сейчас поедут к ним домой проводить обыск и искать «вещество» у Миши дома. В 11 с чем-то вечера начальник местного ГУВД приехал домой к бабушке Миши и стал проводить опрос бедной бабушки, которая вообще не понимала, что происходит.

У Миши болезнь Баттена, это неизлечимое генетическое заболевание. Мишу кормят через трубку в животе, гастростому. Миша не может говорить и ходить. У Миши судороги, от которых он постоянно мучается. От той же самой болезни умерла его сестра. Ева умерла в 9 лет, в новогодние праздники, от мучительных судорог. Ее выписали из больницы домой 21 декабря. Агония длилась 2 недели. 3 января в 10.45 утра Ева умерла. От судорог. Когда Мише поставили тот же самый диагноз, и у него начались такие же судороги... Неврологи порекомендовали новый современный препарат – фризиум. Конечно мама уцепилась за этот шанс.

Пока сегодня шёл допрос на почте, с Мишей на даче сидела его старшая сестра. У Миши началось желудочное кровотечение. Его стало тошнить кровью. Мама просила полицейских отпустить ее домой. Полицейские ответили, что в посылке большая доза психотропного препарата, и это уголовное дело. Я звонила Нюте (Федермессер, - прим.ред.). Нюта звонила в правительство. Благодаря Нютиным звонкам в 11 вечера маму наконец-то отпустили. Сколько еще человек не знают номера Нюты? Про сколько тысяч неизлечимо больных детей не позвонят в ручном режиме в администрацию президента?

Я уже писала об этой проблеме письмо в Минздрав. Ходила на встречу со Скворцовой. Было дано много обещаний. Но ничего не изменилось. Противосудорожные препараты в России так и не стали доступны. Десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, нарушать закон, рисковать оказаться в тюрьме, чтобы помочь своим детям снять судороги. Диазепам в микроклизмах, сабрил, фризиум... Огромное количество детей в России зависимы от этих неинъекционных форм препаратов. Минздрав до сих пор не занимается обеспечением детей этими лекарствами. Родители вынуждены покупать препараты от судорог в интернете, за большие деньги, рискуя оказаться в тюрьме. Им здесь и сейчас нужно облегчить страдания своих детей.

Маму Миши только что отпустили домой. Мы не знаем, что будет с ее уголовным делом дальше. Но мы знаем, что на завтрашний день у Миши нет фризиума. Посылка с препаратом арестована. Если завтра у Миши начнутся судороги, мы не знаем, чем ему помочь. Все зарегистрированные в России препараты пробовали - не помогают.

Я не знаю что делать. Хочу просто задать вопросы. Сколько ещё мам умирающих детей надо посадить в тюрьму, прежде чем Минздрав наладит обеспечение детей незарегистрованными в России препаратами от судорог? Сколько ещё детей должны умереть мучительно? Что делать маме Миши завтра - когда у Миши снова начнутся судороги? Что делать маме Миши - когда к ней снова придёт полиция? И остальным мамам неизлечимо больных детей, которым завтра идти на почту за своими посылками с точно такими же лекарствами?»

Темы: Болезни и их лечение, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 01:29
Гость: Гость

Сегодня у наверное большинства людей нет ничего святого. Увы. В СССР такое не было. Там было правильное воспитание. А что сегодня? Это не воспитание, а кошмар. Посмотрите что показывают по ТВ молодежи. А это все модели поведения.
18.07.2019, 00:24
Гость: gvozd

Медицина в РФ превращена в частный бизнес, а значит и в рынок: чем больше больных, тем больше прибыль
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все разумеется наоборот.
в абсолютно Частной системе, я покупаю Любое лекарство и решаю Любую проблему максимум в течении 3х часов - были бы деньги.
в 90е например, в условиях полного коллапса госконтроля я без проблем получал медобслуживание еще недавно в совке доступное только партийной элите - лекарства Любые.. плати и получи. санаторий недaвно доступный только комсе и партийным - да пожалуйста..
сегодня, что бы попасть на магнитный резонанс надо ждать 3-6 месяцев и заплатить 200-300 евро не считая платы за посещение специалиста от 50 до 150 евро.
причина - жесткий государственный контроль и регулирование.
все стало Хуже по качеству, недоступно и дорого.
медицина давно перестала быть здравохранением - это одна из удушающих точек, как они это называют, при помощи которых они вас держат на поводке.
война с "наркотиками" тому яркий пример.
почему люди в рф должны страдать от Политической меры против диссидентов сша...? именно это было причиной обьявления этой дебильной войны с наркотиками никсоном в начале 70х.
потому что так вы больше зависите от государства, больше раб, меньше свободный человек.
17.07.2019, 23:30
Гость: Serge

Ну а чем это отличается от того, как у пенсионера в Татарстане за долги ЖКХ списали всю пенсию до копейки, или хотели посадить парня, который изобрел гибкие солнечные батареи за растворитель, который он получил из Китая, хотя было прекрасно известно, что он не торчок, и чем он занимается, хотя ацетон, который используют при получении героина, свободно продается.. А история с GPS трекером для теленка...Просто реальность, в которой мы живем такова, что за галочку по раскрытию в показателях подразделения, можно не моргнув глазом сломать жизнь ни в чем не повинному человеку, и всем "режиссерам" на этого человека просто наплевать, они о нем забудут через минуту и после будут спокойно спать... И пока не видно никакого движения в сторону изменения ситуации...
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