4 инновационных метода лечения микротии, доступных сегодня

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Микротия – это врожденная патология, при которой внешняя часть ушной раковины ребенка недоразвита или деформирована

Аномалия может поражать одно или оба ушка. В 90% случаев заболевание появляется только с одной стороны (на одном ухе). На сегодняшний день иностранные доктора успешно лечат это заболевание при помощи инновационных хирургических методик.

Как доктор может диагностировать микротию?

Педиатр может обнаружить микротию при визуальном осмотре. Чтобы определить степень тяжести, доктор назначит обследование у специалиста по заболеваниям уха, носа и горла (ЛОР) и проверку слуха у детского аудиолога.

Также можно установить степень микротии с помощью компьютерной томографии, хотя в основном она проводится только тогда, когда ребенок подрастет.

Аудиолог оценивает уровень потери слуха у ребенка, а ЛОР подтвердит наличие или отсутствие слухового прохода. ЛОР также сможет рекомендовать различные виды слухового аппарата или восстановительной хирургии.

Поскольку микротия может возникать наряду с различными генетическими патологиями или врожденными аномалиями, доктор также захочет исключить наличие таких заболеваний. Он может назначить ультразвуковое исследование почек, чтобы оценить степень их развития.

Кроме того, ребенка могут направить к специалисту по генетике, если врач заподозрит другие нарушения.

В некоторых случаях микротия появляется вместе с другими черепно-лицевыми синдромами. Если лечащий врач подозревает наличие таких патологий, ребенка направляют на консультацию к хирургам или терапевтам для дальнейшей оценки состояния и назначения дополнительного лечения.

Главные методы лечения микротии

Некоторые родители не хотят проводить операцию своему ребенку. Если он еще очень мал, реконструктивная операция на ушном канале будет противопоказана. Операцию можно будет сделать, когда малыш подрастет. Операции при микротии легче делать старшим детям, поскольку для пересадки уже есть большее количество хрящей. Именно таких подходов придерживаются при лечении микротии в Израиле.

Некоторые дети, родившиеся с этой аномалией, могут носить нехирургические слуховые аппараты. Однако такие аппараты также могут быть использованы только при наличии целого слухового прохода.

1. Операция по трансплантации реберного хряща

Если родители выбирают пересадку реберного хряща, то такое лечение займет от 2 до 4 процедур и период от нескольких месяцев до 1 года. Реберный хрящ пересаживают из груди ребенка и используют для создания формы уха. Затем его имплантируют под кожу там, где находилось бы здоровое ухо.

После того, как новый хрящ будет имплантирован в нужное место, ребенку могут назначить дополнительные операции, а также пересадить кожу для улучшения внешнего вида ушной раковины. Такая операция рекомендуется к проведению детям от 8 до 10 лет.

Реберный хрящ имеет довольно крепкую и прочную структуру. Ткани собственного тела маленького пациента также с большей вероятностью будут хорошим материалом для пересадки. Недостатками такого вмешательства могут стать боль и возможные рубцы в месте пересадки тканей. Сам имплантат будет более твёрдым на ощупь, чем естественный ушной хрящ.

2. Реконструкция с искусственным имплантатом Medpor

Этот вид восстановления уха включает в себя имплантацию искусственного материала, а не собственных тканей ребенка. Обычно такая терапии проводится всего за одну процедуру и для этого можно использовать ткань с черепа для покрытия материала синтетического уха.

Эта процедура абсолютно безопасна для детей в возрасте до 3 лет. Результаты такого лечения более эффективны, чем при операции по пересадке реберного хряща. Однако в некоторых случаях существует повышенный риск возникновения заражения и потери имплантата из-за травмы.

3. Протезирование наружного уха

Такое лечение позволяет создать эстетическую копию ушной раковины, которую можно будет носить с помощью клея или при помощи оперативно внедренной анкерной системы. Процедура установки таких приспособлений длится не долго, а время реабилитации сведено к минимуму.

Процедура является хорошим методом терапии для тех детей, которые не смогли пройти хирургического восстановления или оно им было противопоказано. Тем не менее, некоторые детки могут испытывать трудности с ношением съемного протеза.

У других пациентов может наблюдаться повышенная чувствительность к клеям медицинского назначения.

4. Оперативно имплантированные слуховые аппараты

В некоторых случаях довольно эффективно лечение при помощи кохлеарного имплантата, если у пациента диагностировано нарушение слуха.

После завершения лечения ребенок получает процессор, который можно подключить к специальному сайту. Такой процессор помогает ребенку слышать звуковые колебания, стимулируя нервные окончание во внутреннем ухе.

Устройства, вызывающие вибрацию, также способствую повышению улучшения слуха ребенка. Их носят на коже головы, и они соединены с имплантатами. В свою очередь соединяются со средним ухом и посылают вибрации прямо во внутреннее ухо.

Такие слуховые аппараты часто требуют минимума времени для заживления в месте операции.

Тем не менее, могут присутствовать такие побочные явления, как:

головокружение;

повреждение нервных окончаний;

утрата слуха;

шум в ушах.

У пациента также может наблюдаться повышенный риск развития инфекций на коже вокруг места имплантации.

Влияние микротии на обычную жизнь

Некоторые дети, родившиеся с этим диагнозом, могут ощущать частичную или полную потерю слуха, что может существенно нарушить качество их