Осень: как не заразиться простудой в сезон инфекционных заболеваний

21:04

Скоро наступит осень — сезон простуд. В такие периоды нужно помнить о правилах профилактики гриппа и простуды, если вы не хотите заболеть

В случае если вы заметили первые симптомы надвигающейся болезни, то вам необходима тёплая постель, горячий зелёный чай с лимоном и как можно больше покоя. Также нельзя забывать о соблюдении водного баланса — вода выводит все яды из организма и освобождает его от шлаков и токсинов. Всем известно, что никакое лекарство не лечит так, как чистая питьевая вода. Если вам кажется пресным вкус воды, то можете добавить в неё дольку сочного лимона, но самое лучшее средство — мотивация. При питье воды представляйте, как вы оздоровляетесь и наполняетесь новыми силами – тогда употребление воды точно не будет нудным и скучным занятием! Ну а самым правильным решением будет вызов врача на дом — он подскажет вам дальнейшее лечение и даст точные рекомендации по соблюдению постельного режима. Если в вашей поликлинике огромные очереди, то вы можете использовать сервис записи к платному врачу, чтобы не затягивать и не усугублять проблему.

В случае если вы хотите предупредить заболевание гриппом или простудой, то...

1. Мойте руки. Один из самых действенных советов, ведь все микробы передаются именно через них! К примеру, вы увидели, что болеющий человек прикоснулся к вашему стакану, но всё равно потом попили из него. Спустя некоторое время потрогали нос – бактерии попали в носовую слизистую, потёрли глаза – в глазную слизистую, и начали там распространяться по всему телу. Именно поэтому нужно регулярно тщательно (с мылом!) мыть руки.

2. Пейте больше жидкости. Как уже было описано выше, вода выводит все токсины из организма. В день вы должны выпивать около 2 литров воды (в это количество не входят супы, соки, чай и так далее – только свежая, чистая питьевая вода).

3. Больше находитесь на свежем воздухе. Ежедневная прогулка очень важна. Час на свежем воздухе в день – отличная профилактика многих вирусных заболеваний. Кстати, тут не стоит забывать о постоянном проветривании помещения – ваша квартира не должна быть «скопищем» различных вирусов и инфекций.

4. Занимайтесь спортом. Как известно, движение – это жизнь. При потении выходят все шлаки и токсины, то есть вы также очищаете свой организм. При занятиях спортом укрепляется иммунная система, разогревается тело и разгоняется кровь, а это значит, что в неё поступает больше кислорода, и именно поэтому вы становитесь менее уязвимыми для простудных заболеваний.

5. Откажитесь от курения. Курильщики более подвержены гриппу и простуде, тем более эти заболевания у них проходят крайне болезненно, возможны даже осложнения.

Соблюдайте все рекомендации и будьте здоровы!

По материалам сайта https://callmedic.ru