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Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты

12:37 13.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минздрав России разработал законопроект, устанавливающий акцизы на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Она сказала, что 12 сентября введение акцизов обсуждали на заседании правительства. «Мы очень надеемся, что в этом направлении работа будет завершена», — сказала она.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, вводящий понятие «электронные курительные изделия». Авторы документа предлагают приравнять такие изделия и кальяны к табачной продукции, а также ограничить их продажу и использование, передает РИА Новости.

В мае правительственная комиссия одобрила законопроект Минфина, относящий электронные системы доставки никотина к подакцизным товарам.

Темы: Борьба с курением в России, Законотворческая деятельность в России, Здравоохранение и медицина в России, Последствия курения, Министерство здравоохранения РФ
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