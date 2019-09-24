Кто такой уролог? Когда к нему нужно записываться?

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Не нужно слепо доверяться рекламе и фактам на официальных сайтах клиник

Основные сведения

Ошибочно думать, что уролог - это исключительно "мужской доктор". К нему часто обращаются женщины и даже дети. Врач занимается репродуктивным здоровьем и болезнями мочеполовой системы. Часто к урологу обращаются для того, чтобы вылечить:

• мочевой пузырь;

• почки;

• мочевыводящие пути.

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкивается такой специалист - простатит. Он поможет вывести камни из почек. Урология практически граничит с андрологией и гинекологией. Но это самостоятельная специальность.

Каждый уролог может иметь более узкую специальность. К примеру, встречаются врачи, которые занимаются проблемами с эрекцией (болезненные ощущения, полное или частичное отсутствие). Есть те, кто специализируются на мочеполовой системе. Можно отыскать специалистов, работающих с детьми.

Как отыскать хорошего уролога?

Желательно сразу же обращаться в известную клинику. Здесь ответственно подходят к найму кадров. За высокую зарплату предъявляются серьезные требования. Вряд ли медицинское учреждение захочет рисковать своей репутацией.

Важен опыт специалиста. Дополнительные плюсы дает участие в крупных конференциях, круглых столах. Очень хорошо, если уролог принимал опыт западных или израильских коллег.

Не нужно слепо доверяться рекламе и фактам на официальных сайтах клиник. Вам требуется узнать непредвзятое мнение самих клиентов. Так что обязательно читайте отзывы. Данная информация существенно весомее рекламных материалов.

И, само собой, не забудьте узнать об образовании врача. Он должен закончить какой-нибудь престижный вуз. Это может быть передовая медицинская академия или университет в вашем регионе.

Когда следует записываться к урологу?

Есть ряд признаков, которые нельзя игнорировать. Это дискомфорт, заметные жжение и боль в процессе мочеиспускания. Если оно стало неконтролируемым или слишком частым, то лучше записаться на прием к урологу, отложив все остальные дела. Обязательно обращайте внимание на цвет своей мочи. Он резко поменялся? Нужно проверить, что случилось с вашими почками.

Ходить к урологу нужно и для профилактики. Мужчинам после 40 лет рекомендуется делать это хотя бы раз в год. А после 60 - раз в 6 месяцев. Записаться на прием можно прямо сейчас на сайте https://www.altermed.ru , выбрав удобное время.