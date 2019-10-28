Онлайн-медицина и видео-консультации в Европе. Что ждет медицину в будущем?

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Система здравоохранения Великобритании имеет ряд важных отличий в сравнении с другими ведущими странами

Более 95% медицинских заведений принадлежат здесь государству. За счет этого обеспечивается строгий контроль над лечением пациентов.

В последние годы были внедрены различные реформы. За счет применения новейших технологий правительство планирует уже к 2022 году сэкономить около 22 млрд экономии. Основной упор при этом делается на телемедицину.

По результатам опросов и исследований больше 47% жителей Британии охотно общаются с врачом дистанционно, на расстоянии. Благодаря этому можно диагностировать различные заболевания и лечить их практически на любом расстоянии. Для этого не нужно ехать в клинику, и присутствовать там физически.

Современные ресурсы, такие как Online-Rezept.net позволяют проходить лечение, общаться с лучшими специалистами в конкретной области. Для этого потребуется лишь интернет-соединение.

Доктор всегда на связи

Британскими СМИ была опубликована информация о том, что большинство британцев согласны лечиться удаленно. Это свидетельствует о том, что население страны позитивно относится к развитию технологий в области медицины. Для этого используются различные современных технологии:

* Мобильные устройства, которые позволяют проводить мониторинг состояния пациента.

* Специальные приложения.

* Видео-консультации с врачами.

Видео-консультации при этом занимают ведущую роль в этом процессе. Многие специалисты считают, что именно за этим будущее медицины.

Как работает телемедицина

В общем такая система позволяет пациенту общаться с врачом или группой врачей на любом расстоянии. Для этого используют современные средства коммуникации. Поэтому больному не нужно физически посещать клинику, проходить там обследование и лечение. Любые консультации могут быть получены удаленно через телемедицину. При этом у врача больше времени на прием пациентов, поскольку ему не нужно куда-то ехать, тратить на это время и силы. Прием может осуществляться в любое удобное время.

Порядок лечения

При использовании телемедицины порядок мероприятий может быть разным. Это зависит от области деятельности врача, от типа и сложности самого заболевания. Чаще всего это выглядит так:

* Пациент заполняет анкету, указывает различные данные.

* Указывает интересующие его лекарства.

* Врач на основании полученных данных обрабатывает информацию.

* Назначение дополнительных исследований и диагностических процедур.

* Назначение лечения.

* Контроль врача на всем протяжении лечения.

По результатам исследований около 90% походов к врачу могут быть заменены на онлайн-консультации. Это позволит упростить систему здравоохранения и значительно повысить результативность лечения. Поэтому можно смело говорить о том, что за такими технологиями будущее медицины Европы и всего мира.