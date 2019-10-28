Онлайн-медицина и видео-консультации в Европе. Что ждет медицину в будущем?
Более 95% медицинских заведений принадлежат здесь государству. За счет этого обеспечивается строгий контроль над лечением пациентов.
В последние годы были внедрены различные реформы. За счет применения новейших технологий правительство планирует уже к 2022 году сэкономить около 22 млрд экономии. Основной упор при этом делается на телемедицину.
По результатам опросов и исследований больше 47% жителей Британии охотно общаются с врачом дистанционно, на расстоянии. Благодаря этому можно диагностировать различные заболевания и лечить их практически на любом расстоянии. Для этого не нужно ехать в клинику, и присутствовать там физически.
Современные ресурсы, такие как Online-Rezept.net позволяют проходить лечение, общаться с лучшими специалистами в конкретной области. Для этого потребуется лишь интернет-соединение.
Доктор всегда на связи
Британскими СМИ была опубликована информация о том, что большинство британцев согласны лечиться удаленно. Это свидетельствует о том, что население страны позитивно относится к развитию технологий в области медицины. Для этого используются различные современных технологии:
* Мобильные устройства, которые позволяют проводить мониторинг состояния пациента.
* Специальные приложения.
* Видео-консультации с врачами.
Видео-консультации при этом занимают ведущую роль в этом процессе. Многие специалисты считают, что именно за этим будущее медицины.
Как работает телемедицина
В общем такая система позволяет пациенту общаться с врачом или группой врачей на любом расстоянии. Для этого используют современные средства коммуникации. Поэтому больному не нужно физически посещать клинику, проходить там обследование и лечение. Любые консультации могут быть получены удаленно через телемедицину. При этом у врача больше времени на прием пациентов, поскольку ему не нужно куда-то ехать, тратить на это время и силы. Прием может осуществляться в любое удобное время.
Порядок лечения
При использовании телемедицины порядок мероприятий может быть разным. Это зависит от области деятельности врача, от типа и сложности самого заболевания. Чаще всего это выглядит так:
* Пациент заполняет анкету, указывает различные данные.
* Указывает интересующие его лекарства.
* Врач на основании полученных данных обрабатывает информацию.
* Назначение дополнительных исследований и диагностических процедур.
* Назначение лечения.
* Контроль врача на всем протяжении лечения.
По результатам исследований около 90% походов к врачу могут быть заменены на онлайн-консультации. Это позволит упростить систему здравоохранения и значительно повысить результативность лечения. Поэтому можно смело говорить о том, что за такими технологиями будущее медицины Европы и всего мира.