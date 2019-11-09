Лечение и контроль астмы. Полезные советы

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Простуда и грипп считаются крайне распространенными триггерами астмы

Если у вас или у вашего ребенка астма, вы можете контролировать симптомы и предотвратить приступы астмы, для этого:

• * нужен мониторинг ваших симптомов и потока воздуха (пик выдоха);

• * нужно принимать лекарства;

• * стоит избегать или контролировать триггеры, которые вызывают астму.

Важно вместе с врачом составить индивидуальный план действий по лечению астмы, чтобы помочь вам добиться хорошего контроля над астмой и управлять вспышками астмы, как только они происходят. Планы действий по лечению астмы помогут вам определить, ухудшается ли ваша астма, и рассказать, что с этим делать.

Ваш план должен быть легкодоступен - вы можете ввести его в телефон или распечатать несколько копий. Если у вашего ребенка астма, вам следует предоставить копию плана учителям и воспитателям в школу, детский сад и т. д.

Мониторинг астмы

Мониторинг ваших симптомов и воздушного потока помогает вам распознать, когда ваша астма хорошо контролируется, а когда нет. Вы должны знать о симптомах и признаках обострения астмы, например, о необходимости более частого применения лекарства, которое помогает вам избавиться от него. Регулярный мониторинг функции легких с помощью измерения пиковой скорости выдоха также помогает определить изменения в вашей астме или обострениях на ранней стадии.

Если ваши пиковые показатели потока ниже нормы или ваши симптомы хуже, вам следует проверить план действий при астме. Возможно, вам придется скорректировать ваши лекарства и обратиться к лекарю.

Медикаменты

Лекарства от астмы это средства, уменьшающие и предотвращающие заболевание. Большинство лекарств от астмы вводятся ингалятором, хотя некоторые доступны в форме таблеток. Есть также некоторые лекарства - используемые при определенных обстоятельствах, таких как лечение приступов астмы, - которые вводятся путем инъекций.

Бронходилататоры – медикаменты, которые помогают открыть дыхательные пути. Если иное не рекомендовано вашим врачом, то для облегчения симптомов астмы желательно применять препараты только при необходимости.

Профилактические медикаменты работают путем уменьшения воспаления дыхательных путей, способствуя уменьшению вероятности и серьезности вспышек астмы. В отличие от лекарств для снятия симптомов, вы должны принимать профилактическое средство каждый день, как это предписано врачом, чтобы контролировать астму.

Некоторые продукты от астмы содержат комбинацию профилактического средства и средства, помогающего контролировать астму.

Контроль и предотвращение триггеров астмы

Помните, что у разных людей разные триггеры, поэтому знание того, что вызывает вашу астму, является важным первым шагом. Избегая вашего триггера, вы можете уменьшить вспышки астмы.

Людям с астмой важно избегать табачного дыма. Избегайте любых лекарств, пищевых продуктов и пищевых добавок, которые являются триггерами, и старайтесь избегать аллергенов, насколько это возможно. Для некоторых людей может быть рекомендовано тестирование на аллергию и лечение иммунотерапией.

Поговорите со своим врачом, если есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы справиться с этой ситуацией.

Простуда и грипп считаются крайне распространенными триггерами астмы. Хотя невозможно избежать всех инфекций, прохождение иммунизации каждый год значительно снижает ваши шансы на грипп. Лучшее время для вакцинации - осень.

Вакцинация против гриппа рекомендуется всем людям старше 6 месяцев, которые хотят избежать гриппа и его осложнений. Настоятельно рекомендуется проходить вакцинацию людям с тяжелой формой астмы.

Частое мытье рук с мылом и водой также может помочь остановить распространение простуды и гриппа, а также может помочь вам не заболеть.

Основано на материалах сайта www.salbutamol-online.com