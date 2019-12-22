Катаракта: причины, симптомы и лечение

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Катаракта — помутнение хрусталика глаза

Лечение катаракты требуется 80% людей в возрасте от 70 до 80 лет, по данным ВОЗ. Болезнь может сопровождаться частичной или полной потерей зрения. Несмотря на высокий риск заболевания пожилых людей, лечение катаракты в Москве может понадобится в любом возрасте.

Причины и последствия

В развитии болезни играет большую роль регулярное обследование у офтальмолога. Диагностирование на ранней стадии поможет успешно вылечить недуг. Среди основных причин, которые приводят к помутнению хрусталика, можно выделить:

- травмы глаза в любом возрасте;

- сахарный диабет;

- малярия, тиф и другие инфекционные заболевания;

- редкие дерматологические болезни, включая склеродермию и нейродермит;

- близорукость;

- кортикостероиды.

Приобретенная форма возникает на фоне острых офтальмологических заболеваний. Синдром Фукса, отслоение сетчатки, глаукома. Заболевание может быть не только приобретенным, но и врожденным. Чаще всего это случается если беременная женщина перенесла грипп, краснуху, различные инфекционные заболевания.

Признаки развития болезни

Узнавать стоимость лечения катаракты стоит в случае, если пациент заметил следующие изменения:

- двойное изображение в глазу, характеризующее начало развитие болезни;

- нечеткое изображение, размытые предметы, еле прозрачная пелена;

- повышенная светочувствительность в ночное время суток, даже слабое свечение может вызывать раздражение и казаться слишком ярким;

- привычные цвета кажутся слишком бледными, при этом появляются трудности с распознанием фиолетового и голубого.

При этом симптомы не постепенно перетекают от одного к другому, а появляются комплексно. Врожденная же болезнь проявляется отсутствием фокусировки в возрасте двух месяцев, четким мутным пятном на глазу, необходимостью рассматривать предметы определенным глазом.

Удаление катаракты

При обнаружении недуга пациенту будет предложено индивидуальное лечение. Чаще всего назначают специальные капли по типу Тауфон, Квинакс или Офтан катахорм. Во время терапии зрение должно улучшится, а негативные эффекты исчезнуть. Однако, в случае прекращения лечения все симптомы вскоре вернутся.

В большинстве случаев лечится не только помутнение хрусталика, но и основное заболевание в виде вторичной катаракты. Для этого используется хирургическое вмешательство. Применяются факоэмульсификацию катаракты, во время которой используют ультразвук и затем вставляют интраокулярную линзу. Стоимость лечения катаракты в Москве варьируется и зависит от многих факторов, в том числе и от стадии обнаружения. Рекомендуем проверяться у офтальмолога как можно чаще!