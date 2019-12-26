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Минздрав запустит пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств сердечникам

11:36 26.12.2019
Аптека © KM.RU
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Минздрав подготовил рекомендации по запуску пилотного проекта обеспечения бесплатными лекарствами граждан, которые перенесли острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровоообращения и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на соответствующий документ.

В документе говорится, что получать эти препараты пациенты смогут в аптеках по рецепту от врача, выписанному по международному непатентованному наименованию (МНН). Отмечается, что пациент сможет выбирать конкретный бренд и получать его бесплатно, если его цена будет не выше предусмотренного для аптеки возмещения, либо с доплатой разницы из своих денег. Аптеки же будут получать от государства компенсацию.

В список лекарств, участвующих в пилотном проекте, вошли 233 МНН, в том числе эналаприл, лозартан, бисопролол. По данным DSM Group, за девять месяцев 2019 года государство закупило эти лекарства более чем на 6 млрд рублей, аптеки за тот же период продали их на 52,9 млрд рублей.

Стоимость возмещения формируется исходя из установленной в регионе цены за одну упаковку, торговой надбавки и НДС. Чтобы получить компенсации аптеки будут должны подать в региональный департамент здравоохранения соответствующее заявление с приложенными к нему справками о зарплатах сотрудников, а также отсутствии задолженности.

На программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями правительство предусмотрело в 2020-2022 годах 10,2 млрд рублей. Росстат ранее сообщал, что в 2018 году от этих болезней смертность составила 573,6 на 100 000 человек, это один из самых высоких показателей в стране.

Сейчас похожий эксперимент проводят в Кировской области для лиц, страдающих артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца и стоящих на диспансерном учете. Им лекарства продают со скидкой 50%.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 17:32
Гость: Минздрав запустит

Он уже и так всю медицину запустил.
26.12.2019, 16:15
Гость: маргинал - либерал

Пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств сердечникам ? Это что еще за альтруизм. Больной обязан платить за лекарства и лечение. Если у него нет денег, то он должен сдохнуть в соответствии с догмами либерального капитализма.
26.12.2019, 14:53
Гость: Беглый

Прихватило сердце, как на зло в кармане не осталось Валидола, захожу в Аптеку и к окрошку, прлвизор просит взять талончик в очередь, в аптеке всего трое покупателей и то в окно по рецепту, талон взял, минут пять стоял, так ничего и не купил, пошёл через дорогу, купил, ещё, давление померили и воды дали.
Почему я не жду ничего хорошего?
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