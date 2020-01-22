Как жиросжигатели влияют на репродуктивную систему

19:29

На то, чтобы обрести желаемую фигуру, женщины тратят много сил, денег, времени

Быстрее привести себя в форму помогают жиросжигатели — группа средств, ускоряющих расщепление подкожных отложений. Но так ли они безопасны или способны нанести сильный вред репродуктивной системе, стоит выяснить до начала приёма.

Виды жиросжигателей

Все препараты для ускоренного уменьшения объёмов подкожных отложений можно разделить по принципу действия. Виды жиросжигателей:

термодженики — ускоряют обмен веществ, из-за чего усиливается выработка тепла телом, а также повышают возбудимость нервной системы;

— ускоряют обмен веществ, из-за чего усиливается выработка тепла телом, а также повышают возбудимость нервной системы; блокаторы липидов — конкурентно связываются с молекулами жиров, подавляют действие липазы — фермента, за счёт которого усваиваются липиды;

— конкурентно связываются с молекулами жиров, подавляют действие липазы — фермента, за счёт которого усваиваются липиды; вещества, снижающие аппетит — действуют на центр голода и насыщения, угнетая его, из-за чего пропадает желание есть;

— действуют на центр голода и насыщения, угнетая его, из-за чего пропадает желание есть; блокаторы углеводов — подавляют активность ферментов, которые отвечают за усвоение сахаров;

— подавляют активность ферментов, которые отвечают за усвоение сахаров; конъюгированная линолевая кислота — направляет энергию от распада питательных веществ на рост мышц, а не жировых отложений;

— направляет энергию от распада питательных веществ на рост мышц, а не жировых отложений; стимуляторы активности щитовидной железы — запускают усиленную выработку гормонов, из-за чего у человека появляется больше энергии, быстро снижается вес;

— запускают усиленную выработку гормонов, из-за чего у человека появляется больше энергии, быстро снижается вес; диуретики — выводят из организма жидкость, за счёт чего снимается отёк, возникает быстрый эффект похудения;

— выводят из организма жидкость, за счёт чего снимается отёк, возникает быстрый эффект похудения; блокаторы кортизола — уменьшают синтез гормона стресса, что позволяет организму забирать активные вещества при их недостатке из жировых запасов, не разрушая мышцы.

Липолитики делятся на группы не только по механизму действия, но и по составу. По этому принципу их можно классифицировать как лёгкие, средние и профессиональные.

Самые лёгкие препараты назначаются чаще, так как практически безопасны для здорового человека. Они действуют за счёт увеличения энергии у человека, из-за чего тренировка становится более эффективной. Действие на жировые отложения ими оказывается незначительным. Средние по силе действия жиросжигатели имеют больше противопоказаний, они должны быть назначены специалистом после тщательного обследования.

У некоторых пациентов аспирин способен вызвать обострение хронических заболеваний и сильные кровотечения. Эфедрин же относится к группе алкалоидов, которые влияют на психику человека. Бесконтрольный приём может привести к нарушению сознания. Профессиональные препараты нужно принимать под наблюдением врача. В противном случае они способны вызвать серьёзные осложнения: сапонины относятся к производным стероидов, гормонов надпочечников. При их избытке функция органа угнетается, происходит его атрофия с последующим нарушением работы эндокринной регуляции.

Некоторые спортсмены-любители могут начать принимать синтетеические стероидные гормоны для уменьшения процентного содержания жира в организме. Это приводит к тому, что нарушается самостоятельная выработка этих веществ. Происходит постепенное повреждение надпочечников и репродуктивных органов, что в итоге вызовет гормональный дисбаланс. Те, кто не успел вовремя прекратить приём гормонов, вынуждены всю жизнь принимать препараты, замещающие их. Поэтому этот способ достижения желаемой фигуры лучше не использовать.

Добрый совет

Перед началом приёма любого препарата стоит пройти полное обследование. Примерный список анализов перед назначением липотиликов:

общий анализ крови (исключение инфекций, оценка количества тромбоцитов);

общий анализ мочи (оценка работы выделительной системы);

УЗИ органов брюшной полости (убедиться в отсутствии патологий печени);

коагулограмма (исследование свёртываемости крови);

ФГДС (для исключения наличия язвенных дефектов органов желудочно-кишечного тракта);

ЭКГ (проверка работы сердечно-сосудистой системы);

ЭЭГ (исследование электрической активности мозга — при назначении профессиональных жиросжигателей).

После прохождения полного обследования его результаты стоит показать терапевту. С его заключением можно отправиться к диетологу или спортивному врачу, который подберёт подходящий препарат с учётом всех противопоказаний. Самостоятельный выбор может привести к осложнениям: обострение язвенной болезни, внутреннее кровотечение, перебои в работе сердца или патологии головного мозга.

Жиросжигатели и бесплодие

Существует миф, что приём липолитиков может вызывать бесплодие. Основанием этому утверждению служит то, что синтез половых гормонов происходит с участием липидов. И при их усиленном распаде женщина остаётся бесплодной. Но на самом деле жиросжигатели никак не влияют на репродуктивные возможности женщины. Тому есть несколько причин:

Низкая активность жиросжигателей — популярные препараты, которые используют обычные люди без привязки к спортивным соревнованиям, имеют низкую эффективность. Они ускоряют расщепление липидов лишь на 2-3%, остальной результат достигается за счёт повышения возбудимости нервной системы и увеличение количества энергии, которую человек тратит на упражнения. Чем интенсивнее тренировка, тем больше жира уходит, но это не совсем заслуга препарата. Большое количество жира — организм женщины работает так, что он всегда накапливает жир в определённых частях тела. Это физиологическая особенность создана как раз для того, чтобы способ синтезировать гормоны и субстрат для этого был всегда. Расщепить эти запасы без серьёзного вреда для здоровья невозможно, а значит потерять репродуктивную функцию при грамотном приёме препарата тоже нельзя. Разумный приём — образованные и грамотные женщины принимают любые препараты под наблюдением специалиста. Если врач заметит, что процент содержания жира в организме критический, он сообщит об этом своей пациентке. Она тут же отменит препарат, в результате чего репродуктивная функция не пострадает.

Вред от жиросжигателей для репродуктивного здоровья женщины сильно преувеличен. Сами по себе препараты не могут вызывать такие изменения в организме. Их может спровоцировать только бесконтрольный приём и чрезмерное увлечение диетами.

Неграмотное использование жиросжигателей без предварительного обследования и консультации с врачом может привести к более плачевным последствиям, чем отсутствие менструации на фоне приёма. Это изменение сознания с возможным нанесением вреда себе или близким, нарушение сердечного ратма, гипертония, прободение язвы с кровотечением, разжижение крови. Всё это состояния, которые могут привести к смерти пациента. Поэтому приём любого фармакологического средства должен контролироваться специалистом. Тогда пациент не получит осложнений и сможет без вреда для здоровья достичь нужного результата.

Автор - Мария Ладыгина Физиолог (биологический факультет СПБГУ, бакалавриат). Биохимик (биологический факультет СПБГУ, магистратура).