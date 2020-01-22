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Новый тип коронавируса "пересек" океан, в американском штате Вашингтон официально подтвержден первый случай заболевания, вызванного данным вирусом, сообщает The New York Times.

По данным издания, заболевший ранее посещал китайский город Ухань (КНР), где наблюдается вспышка заболеваемости новым типом коронавируса. Он был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе. Положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в выходные. Личность заболевшего не раскрывается.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения в Китае была зарегистрирована в декабре 2019 года. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Предполагается, что первые заболевшие подхватили вирус на рынке морепродуктов в городе Ухань.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее этот вывод был опровергнут, а заболевание было перенесено в разряд инфекционных. Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. По последним данным от данного вируса скончались девять человек. Число заболевших достигло 440 человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры для недопущения эпидемии и оказания всей возможной помощи заболевшим.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

В свою очередь Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в Китай, не посещать в Ухань, а также не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, в зоопарки и на представления с животными. В ВОЗ таких рекомендаций пока не давали.