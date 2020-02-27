Отбеливание зубов. Как делаются современные улыбки?

11:25

Красивая, обаятельная улыбка – это прекрасный инструмент успеха в коммуникациях, из которых состоит наша жизнь

В клинике Смайл Эстет любую улыбку сделают неотразимой и белоснежной с помощью процедуры отбеливания.

Что такое отбеливание зубов?

Из одного названия понятно, что существуют разные методики, помогающие сделать цвет зубов светлее. Это домашние процедуры со специальными растворами и использованием кап (приспособлений для механического удержания отбеливающего раствора на зубах, сделанного из пластика), а также процедуры, производимые в стоматологических клиниках.

Иногда за процедуру отбеливания ошибочно принимают гигиеническую чистку зубов air flow, в процессе которой действительно происходит осветление поверхности зубов, но за счёт снятия налёта и зубного камня. При этом сами отбеливающие компоненты не используются, а эффект осветления не является результатом, а скорее приятным бонусом к оздоровлению.

Суть процедуры отбеливания в условиях клиники – это нанесение специального отбеливающего состава, на основе перекиси карбамида или перекиси водорода различной концентрации (40% при отсутствии воздействия световой лампы) и 25% при последующем воздействии светового излучения специальной лампы.

Пошаговые действия этого процесса следующие

1. Совместно с врачом определяется необходимый цвет зубной эмали и методика отбеливания. Самые популярные и эффективные – методы Zoom, они различаются по поколениям. Zoom 2-3 могут быть несколько болезненными и потребовать анестезии, а Zoom 4 – новая система, при которой используются лампы холодного света, нагревания не происходит, поэтому метод не приносит болезненных ощущений.

2. Подготовка к процедуре. По согласованию с врачом, в течение нескольких дней, происходит предварительная реминерализация, насыщение зубов кальцием и фтором, с помощью специальных паст.

3. В стоматологическом кресле пациенту производят изоляцию слизистых рта, чтобы избежать попадания на них отбеливающего состава, на зубы наносится специальный отбеливающий состав, на который подаётся свет лампы. Длительность нахождения состава на зубах – до двадцати минут.

4. Состав смывается, контролируется полученный результат и снова повторяется этап 3. Нанесение и смыв состава может повторяться два – три раза.

5. Закрепление полученного результата. Соблюдение диеты, при которой в пище должны отсутствовать овощи и фрукты с ярким пигментом, а также желательно избегать кислых ягод и фруктов, поскольку эмаль только что подверглась сильному воздействию.

Сохранение достигнутого результата цвета зубов зависит от пищевых и других привычек каждого человека. Любителям крепкого чая, кофе и сигарет долго наслаждаться белизной зубов не придётся. При этом слишком частые повторения отбеливания могут привести к негативным последствиям.

Помимо упомянутой системы отбеливания Zoom, есть и другие методы, которые не требуют световой активации, например Opalescence. Однако, при необходимости осветления на несколько тонов, она может быть недостаточно эффективной.

Наличие противопоказаний к отбеливанию

Стоит помнить о том, что для отбеливания существуют противопоказания. При наличии определённых общих заболеваний, поражения и эрозии зубной эмали, кариеса, беременности, возраста до 18 лет отбеливание не рекомендуется. Если на передних зубах есть крупные пломбы, то их отбелить не получится, но их можно заменить на более светлые. Если зубы отличаются чувствительностью, то проведение предварительной подготовки – реминерализации, обязательно.

Если отбеливание проводить под наблюдением профессионального врача, который сможет оценить все плюсы и минусы процедуры для здоровья, это снизит риск причинения вреда, а результат принесёт радость и удовлетворение.

источник: Стоматологическая клиника Smile-Estet. «Центр дентальной имплантации»