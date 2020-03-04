Как распознать рассеянный склероз?

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Обычно слово «склероз» ассоциируется с провалами в памяти и старческой немощью

На самом же деле это сложное заболевание со множеством проявлений, способное поразить человека и в 20-30 лет. Но в основном в группе риска люди за 50 - именно в этом возрасте МРТ головного мозга, анализ крови и другие диагностики чаще всего показывают патологию.

Среди причин инвалидизации от неврологических болезней рассеянный склероз занимает «почётное» 2-е место. С годами симптомы недуга усугубляются. Клетки иммунной системы разрушают оболочку нервных волокон, покрывая их рубцами и мешая их правильной работе.

К счастью, эти патологические процессы сегодня без труда диагностируются на ранних стадиях. Для постановки диагноза «рассеянный склероз» необходимо:

- исследовать спинномозговую жидкость;

- сделать МРТ головного мозга;

- провести анализ крови;

- проверить реакцию зрачков.

Все эти диагностики доступны в большинстве медучреждений столицы. К примеру, сделать МРТ головного мозга в Москве вам предложит целый ряд клиник. Но проведение томографии не должно быть вашей собственной инициативой - лучше, если на эту процедуру направит невролог. Ведь врач-рентгенолог, хотя и видит на снимках признаки рассеянного склероза, не уполномочен ставить этот диагноз. Окончательная диагностика и назначение терапии - задача невролога.

Лекарства, раз и навсегда избавляющего от этого расстройства, к сожалению, пока не изобретено. В силах врачей - оказывать поддерживающую терапию и отдалять усугубление болезни. Но чтобы рассчитывать на помощь медиков, нужно как можно раньше заметить признаки недуга. Увы, рассеянный склероз часто протекает бессимптомно до тех пор, пока не будет поражено более 50% нервных клеток. И всё же, у каждой болезни есть свои «первые звоночки», сигнализирующие, что надо насторожиться. Среди этих признаков:

- неприятные ощущения в руках и ногах: конечности затекают, немеют, их как бы покалывают иголки;

- приступы ослабления мышц, которые через некоторое время проходят. Например, больному трудно удержать стакан или поднять графин с водой;

- проблемы с мочеиспусканием;

- резкое падение остроты зрения, чувство «пелены перед глазами», которая то накатывает, то спадает. Картинка двоится, темнеет, дрожит;

- неожиданные мышечные спазмы, после которых мышцы ослабевают и побаливают;

- чувство сильной усталости при выполнении обычных бытовых дел, утомление при коротких прогулках;

- иногда - поражение лицевого нерва, которое можно принять за простудное;

- трудности в выражении мыслей, обеднение лексикона;

- медленное восприятие новой информации;

- ничем не оправданные перепады настроения, всплески эмоций.

Где пройти диагностику?

Если вы заметили у близкого человека признаки склероза, первый шаг - это обращение к неврологу. Проведя первичный осмотр, он направит пациента на диагностические процедуры. Вот сайт-агрегатор клиник, проводящих МРТ головного мозга и другие обследования https://mrt-kliniki.ru. Здесь собрана актуальная информация по Москве и Московской области. Цена МРТ головного мозга, наличие скидок, адреса клиник - все данные к вашим услугам.

Как ухаживать за больным?

Итак, диагноз поставлен и назначен курс терапии. Но забота окружающих людей не менее важна, чем приём лекарств, массаж или ЛФК. Врачи советуют родным и близким:

- побуждать больного к движению и прогулкам, не позволять постоянно лежать в постели. Неподвижность усиливает проявления склероза, а движение на свежем воздухе - наоборот, минимизирует их;

- разрабатывать стопы и кисти рук. Хорошо делать вращательные движения, катать скалку, перемещать пальцами небольшие предметы. Лучшая тренировка мелкой моторики - перебирание природных материалов: каштанов, желудей, фасоли. Это благотворно скажется на функциях мозга;

- давать больному побольше воды в первой половине дня и поменьше - после 5 вечера;

- следить за тем, чтоб он придерживался установленной диеты;

- делать для больного ванны с температурой воды до 36 градусов. Можно добавлять успокаивающие эфирные масла - мятное, лавандовое. В ванной и туалете установить ручки, облегчающие вставание - так человек сможет сам приводить себя в порядок;

- для длительных поездок - запасаться специальными памперсами для взрослых;

- подобрать не бьющуюся и не проливающую посуду;

- при надобности - обеспечить больного тростью или ходунками для передвижения.

Для больных рассеянным склерозом особенно важна моральная поддержка. Человек не должен чувствовать, что он в тягость другим. Поручите ему посильные обязанности по дому, устраивайте семейные вечера с участием всех поколений. Это замедлит и уменьшит признаки болезни.